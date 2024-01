Chovet: desapareció un ataúd y los hijos del muerto se acusan mutuamente de la profanación

Parte de la familia Marinovich constató este jueves en el cementerio de Chovet que efectivamente el cuerpo de Mateo Marinovich ya no estaba en su lugar.

Un extraño suceso conmueve por estas horas a la localidad de Chovet , a unos 136 kilómetros de Rosario. Una mujer y su hijo denunciaron la desaparición del ataúd de un hombre, que se encontraba alojado en el cementerio desde hacía años. Se trata del marido y del padre de los dos denunciantes. El cuerpo del hombre desaparecido pertenece a Mateo Marinovich . Sin embargo, el extravío del cadáver no es la noticia. Lo más llamativo es que acusan a otro integrante de la familia de ser el profanador de la tumba.

Lo cierto es que por comentarios en el pueblo, de esos que nunca faltan, se rumoreaba que el cadáver de Mateo Marinovich había sido lisa y llanamente robado. Silvio aseguró que "los comentarios vienen de hace meses y nosotros no le dimos demasiada entidad hasta que anoche tuve una corazonada que me decía que el cuerpo de mi padre no estaba en su ataúd".