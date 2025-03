Caterina: "La autonomía municipal debe ir acompañada de ordenamiento territorial"

–¿Cómo se siente al volver a la escena pública como candidato a convencional constituyente?

–Estoy entusiasmado, aunque mi mujer me dijo: “Vos estás loco. ¿Para qué te metés ahora en eso, después de ser juez penal?” Pero la verdad es que me gusta. Marcelo Lewandowski y Miguel Rabbia me convocaron y realmente me siento muy cómodo en este espacio porque hay mucha discusión e intercambio de ideas dentro de ciertas líneas comunes. Marcelo siempre tuvo una actitud transparente y coherente, lo cual es muy importante para mí.