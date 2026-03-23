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Camión cayó al río Carcarañá en la autopista a Santa Fe: el chofer sobrevivió de milagro

El accidente ocurrió a la altura de Villa La Ribera, cuando el vehículo atravesó la baranda de un puente sobre el río. El chofer logró salir por sus propios medios y sufrió heridas leves.

23 de marzo 2026 · 19:12hs
Camión cayó al río Carcarañá en la autopista a Santa Fe: el chofer sobrevivió de milagro

Camión cayó al río Carcarañá en la autopista a Santa Fe: el chofer sobrevivió de milagro

Camión cayó al río Carcarañá en la autopista a Santa Fe: el chofer sobrevivió de milagro

Un impactante accidente se produjo este lunes por la tarde en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura del kilómetro 30, cuando un camión con acoplado cargado con soja perdió el control, atravesó la baranda de un puente y cayó al río Carcarañá, en la zona de Villa La Ribera.

La escena fue dramática y, por la violencia del hecho, pudo haber terminado en tragedia. El vehículo se precipitó desde el puente hacia un sector de gran profundidad y quedó bajo el agua. Sin embargo, el chofer, un hombre de unos 45 años oriundo de Pilar, logró salvarse de manera casi milagrosa.

De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor consiguió salir por sus propios medios de la cabina, que quedó sumergida, y fue auxiliado en un primer momento por pescadores que se encontraban en la zona.

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Poco después se sumaron al operativo dotaciones de bomberos que circulaban por la autopista tras intervenir en otro hecho. Los rescatistas asistieron al camionero, que estaba lúcido, aunque en estado de shock por el violento episodio.

Luego, equipos sanitarios lo trasladaron de urgencia al hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo para una revisión médica más completa. Según los primeros reportes, sufrió heridas leves a pesar de la altura de la caída y del impacto del camión en el agua.

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Mientras tanto, las autoridades continuaban trabajando este lunes en la localización y recuperación del vehículo, que quedó hundido en el río. El operativo también obligó a montar un amplio despliegue de seguridad sobre la autopista.

El accidente además provocó importantes daños en la infraestructura vial. Parte de la baranda del puente quedó destruida, por lo que el tránsito en ese sector debió reducirse a media calzada. Personal de Seguridad Vial señalizaba la zona para ordenar la circulación y evitar nuevos incidentes.

Como consecuencia del operativo, se registraban complicaciones para transitar por el lugar y se recomendaba prever demoras a quienes circularan por la autopista en sentido hacia Santa Fe.

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