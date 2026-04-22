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Baigorria avanza con obras en barrio Martín Fierro e impulsa trabajos prioritarios en el servicio de agua

La intervención es el paso previo y fundamental para la futura pavimentación del barrio dentro de un plan general de mejoramiento de la infraestructura urbana

22 de abril 2026 · 18:04hs
Intervención en calle Cafulcurá como paso previo a la pavimentación y mejora de la transitabilidad.

Intervención en calle Cafulcurá como paso previo a la pavimentación y mejora de la transitabilidad.
Baigorria avanza con obras en barrio Martín Fierro e impulsa trabajos prioritarios en el servicio de agua

En el marco del plan de mejoramiento de infraestructura urbana, el municipio de Granadero Baigorria puso en marcha una obra estratégica en calle Cafulcurá, en el tramo comprendido entre avenida San Martín e Ituzaingó. Actualmente, las cuadrillas municipales se encuentran ejecutando las tareas de preparación y nivelación del suelo, etapa técnica indispensable para la posterior construcción de los cordones de hormigón.

Esta obra no es solo estética, sino que responde a una necesidad estructural del sector. Aporta estabilización vial, ya que mejora la transitabilidad y la seguridad para los vehículos y peatones. Además, ayuda al escurrimiento hídrico y es la base para el asfalto, ya que esta intervención funciona como una primera etapa crítica, dejando la calle consolidada y lista para recibir la carpeta asfáltica en una fase posterior.

"Estamos trabajando en el corazón de los barrios para dar respuestas definitivas, en este caso mejorando la calidad de vida de cada familia de Martín Fierro", destacó el subsecretario de Obras Públicas Fabricio Albornoz.

Maglia junto a la presidenta de Aguas Santafesinas

En un encuentro clave para el desarrollo de la infraestructura urbana de la ciudad, el intendente Adrián Maglia mantuvo una reunión de trabajo con Renata Ghilotti, presidenta de Aguas Santafesinas (Assa). La visita, de carácter protocolar pero con una fuerte agenda técnica, tuvo como objetivo principal estrechar los lazos entre el municipio y la empresa provincial.

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Durante la jornada, ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de mantener una relación cercana y fluida. El intendente Maglia destacó que la articulación directa con Assa es fundamental para dar respuestas rápidas a las demandas diarias de los baigorrienses, optimizando los tiempos de intervención en la vía pública.

Aprovechando la presencia de las autoridades provinciales, Maglia gestionó formalmente un plan de arreglos y mejoras prioritarias en distintos sectores de la ciudad. El foco estuvo puesto en: la reparación de fugas y bacheo derivado de intervenciones técnicas, la optimización de la presión de agua en zonas críticas, el mantenimiento preventivo de la red actual.

El punto más destacado del encuentro fue la proyección de grandes inversiones en infraestructura. Se conversó sobre la factibilidad de proyectos destinados a la ampliación de la red cloacal, una obra de saneamiento histórica que busca llevar este servicio esencial a más barrios, mejorando sustancialmente la salud pública y el cuidado del medio ambiente en Granadero Baigorria.

"Trabajar en conjunto con la empresa Assa nos permite proyectar la ciudad que queremos. No solo gestionamos el arreglo del día a día, sino que planificamos las grandes obras que transforman la calidad de vida de las familias para siempre", afirmó el intendente Maglia tras el encuentro.

Con esta reunión, el municipio de Granadero Baigorria reafirma su compromiso de seguir gestionando ante todos los niveles del Estado para que las obras lleguen a cada rincón de la ciudad.

>>Leer más: Granadero Baigorria planifica obras y proyectos educativos para la ciudad

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