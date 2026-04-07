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San Cristóbal y las redes internacionales: "Hay que estar más cerca de los chicos"

El director de Investigación Criminal de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, no descartó más avances en la investigación del caso que conmueve al país

7 de abril 2026 · 10:11hs
El tiroteo tomó lugar en la Escuela Normal Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal

El tiroteo tomó lugar en la Escuela Normal Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal

“Hay que tener más intervención y cercanía en la vida de los chicos relativa a la cantidad de tiempo y la calidad del contacto que tienen en las redes sociales”, dijo hoy el director del Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Rolando Galfrascoli. Lo dijo en función al enfoque que va tomando la investigación del tiroteo ocurrido en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, donde un chico de 15 años mató a otro de 13 de un escopetazo.

Los primeros pasos de la pesquisa, que además del autor material tiene bajo investigación y aprehendido a otro menor, se orientan a redes internacionales que mediante la web promueven y también glorifican hechos de violencia extrema.

Los investigadores del ataque en San Cristóbal, en el que perdió la vida Ian Cabrera, de 13 años, apuntan a entornos digitales que funcionan a escala global en plataformas como Discord, donde usuarios de distintos países interactúan en servidores privados. En ese universo, la investigación apunta a la llamada True Crime Community (TCC).

En declaraciones a LT8, Galfrascoli señaló que “se determinó que existen estos grupos organizados en el marco de las herramientas que permiten la virtualidad, las redes sociales y los juegos en línea, que son utilizadas para comunicar o instigar los hechos de violencia contra las personas para generar terror. Esto existe, sucede, está. Era quizás un secreto a voces, y ahora ha salido a la luz lamentablemente con la tragedia en San Cristóbal”.

>> Leer más: Crimen en escuela de San Cristóbal: la investigación apunta a "redes internacionales"

En ese sentido, el funcionario indicó que “hay varias organizaciones. TCC se está haciendo más conocida por su posible vinculación al tema de San Cristóbal. No hubo voces de alerta que hicieran prever algo así. A partir del hecho en la escuela, lo que hubo fue una actitud absolutamente presente del Estado provincial con un trabajo conjunto a nivel horizontal entre los cuatro ministerios que tienen intervención en esta problemática (Educación, Salud, Desarrollo Social, Justicia y Seguridad, más el MPA) a lo que se suma una coordinación vertical con el Ministerio de Seguridad Nacional, tratando de organizar el esquema de intervención para investigar lo que ha ocurrido y la participación de estas organizaciones que pululan en la subcultura digital en la deepweb. Pero también se está trabaja en un esquema preventivo, cómo hacer que el Estado esté más atento y consustanciado con estas tipologías criminales y sobre todo puertas adentro con las familias como forma de contención”.

Más comunicación con los chicos

Galfrascoli señaló que “muchos gobiernos han tomado la decisión de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Esa no es la mejor solución que quisiéramos para las relaciones con los chicos, pero personas que han estudiado esta problemática mucho a nivel mundial, le propusieron a los máximos jefes de estados tomar esta decisión. Sugerimos a las familias tener una actitud más atenta o vigilante en el buen sentido de la palabra. Hay que estar más consustanciados y comunicados con los chicos. Una cosa es un acceso a una red social o a un dispositivo digital para estudiar o comunicarse, y otra es otorgar esa tecnología para evitar criarlos y no acompañarlos para enfrentar los problemas propios de la edad".

"Hay que escuchar a los chicos cuando están enojados, tristes o tensionados. Ahora, es como que el celular soluciona todos los problemas porque los mantiene durante horas inmersos en una realidad que nos facilita la vida a los adultos. Hay que romper esa lógica de la comodidad y avanzar en esquemas incómodos, que es participar, preguntar y estar atentos. No queda otra. Estamos ante una situación que ha cambiado”.

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Galfrascoli descartó que la muerte de Cejas esté vinculadas a las denuncias que hizo.
Galfrascoli descartó que la muerte de Cejas esté vinculadas a las denuncias que hizo.

>> Leer más. Crimen en escuela de San Cristóbal: la investigación apunta a "redes internacionales"

Galfrascoli subrayó que “hay que tener más intervención y cercanía en la vida de los chicos relativa a la cantidad de tiempo y a la calidad del contacto que tienen en las redes sociales. Esta situación indica que hay que redoblar los esfuerzos para estar mucho más atentos y saber que hay un esquema horizontal que ha borrado las fronteras y las distancias físicas, y que permite que cualquier persona se comunique con niños, niñas o adolescentes, tratando de incitar a la comisión de delitos graves. Este es un fenómeno que tiene mucha adhesión a nivel de una sociedad que manifiesta violencia todo el tiempo”.

Qué pueden hacer los padres para estar atentos

"No soy experto. He leído de profesionales de salud mental, antropólogos y sociólogos, que hay que estar atentos a los cambios de ánimos, de humor, el ensimismamiento, la deserción a la vida social, al grupo de amigos, a las cenas y almuerzos familiares. El adolescente que deserta de esos mecanismos de socialización primaria nos tiene que llamar la atención. Hay que estar atentos, porque algo está pasando”.

“Esto está muy estudiado. Un chico comunicado, que se expresa, que llora, que se enoja, que genera conflictos típicos de su edad, es un niño normal. La relación entre los adultos y los chicos es conflictiva de por sí. Pero si el chico es abandonado a su suerte para no tener que prestarle atención, es una actitud que no está bien”, añadió.

>> Leer más: Detuvieron a otro adolescente por el ataque en la escuela de San Cristóbal

El funcionario estimó que con el apoyo en la investigación de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal, sumado a los avances que obtuvo el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe con la detención del segundo implicado en el caso de San Cristóbal, “se podrán obtener más conexiones de personas que dejan de ser partícipes de una red organizada para la incitación a cometer delitos graves, a ser personas que están en condiciones de cometerlo, o de gente que ha llevado a la práctica lo que se venía incitando en redes sociales con estos grupos articulados de manera diferente”.

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