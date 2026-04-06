Crimen en escuela de San Cristóbal: la investigación apunta a "redes internacionales"

Así lo confirmó Virginia Coudannes, vocera del gobierno provincial, en la conferencia de prensa donde se anunció la detención de otro adolescente. "Trasciende las fronteras de Santa Fe", señaló

La investigación sobre el ataque mortal en San Cristóbal que lleva adelante la Fiscalía Regional Nº5 de Rafaela mantiene una hipótesis sobre la presencia de redes internacionales. “Trasciende las fronteras de Santa Fe. Hablamos de redes internacionales en investigación”, señaló la vocera del gobierno provincial Virginia Coudannes.

La fiscalía, con colaboración de la PDI de la Policía de Santa Fe y la Policía Federal, ordenó la detención de otro adolescente, con edad punible, en la ruta nacional 11 a la altura de Nelson . El hecho se dio este lunes en el marco de la investigación el trágico episodio en la escuela normal Mariano Moreno de San Cristóbal. Fue confirmado pasadas las 14, Coudannes acompañada por el director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli .

“E s una situación compleja que trasciende las fronteras de Santa Fe y hablamos de redes internacionales en investigación", señaló Coudannes . Bajo esta frase, los funcionarios se abstuvieron de dar detalles de la detención, acusación e investigación en general. No obstante, Galfrascoli remarcó: “La provincia y la fiscalía conocen todo y será expuesto en la audiencia imputativa”.

Galfrascoli reveló que el trabajo de la Policía de Santa Fe llevó 24 horas de vigilancia y seguimiento que derivaron en un operativo de detención sobre la ruta nacional 11 y la ruta provincial 4, en el expeaje de Nelson. "Fue un trabajo articulado, en conjunto y limpio, en un terreno muy difícil por las condiciones climáticas y las personas que seguíamos, que desconocíamos como iban a responder", señaló.

El funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad evitó dar detalles del origen del joven y aseguró que en la audiencia imputativa y "ante sus abogados y padres" se conocerán los pormenores que antecedieron a la detención. "Lo único que podemos decir es que es un menor, con edad punible, y está involucrado en la carpeta judicial que investiga el homicidio de Ian".

El operativo dispuesto por la Unidad Regional Nº5 se llevó en la traza nacional y el joven fue detenido en la vía pública, sobre la vera de la ruta. Además, Coudannes reveló que la suspensión de clases por más de una semana en la escuela Mariano Moreno respondió a las tareas investigativas. Por último, la vocera afirmó que el Ministerio de Educación de Santa Fe será el encargado de determinar el regreso a las aulas en la comunidad educativa golpeada por el violento episodio en la institución educativa.

Detención de otro menor por el hecho de San Cristóbal

La investigación por el ataque mortal en la escuela normal Mariano Moreno de San Cristóbal sumó una nueva línea investigativa tras la detención de otro menor de edad. Este lunes, la Policía capturó a un adolescente de 16 años en la ruta nacional 11 a la altura de Nelson, una localidad a 40 kilómetros al norte de Santa Fe capital. Se investiga si el joven sabía con anticipación de las ideas del autor de los disparos que mataron a Ian Cabrera.

La policía seguía la pista que relacionaba al detenido con el joven de 15 años autor del ataque mortal en San Cristóbal. Según la investigación, el joven de 16 años atrapado en Nelsón tenía planificado ingresar a la institución educativa con un arma.

"Al parecer no sólo el agresor sabía de lo que iba a suceder en la escuela en la mañana de ese lunes", señalaron fuentes consultadas por La Capital, que advirtieron que hay medidas en curso sobre el menor de edad.