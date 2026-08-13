Ansés en agosto: cómo queda el calendario de pagos con el feriado

Como ocurre siempre que hay feriado, se reorganizaron las fechas de cobro para el mes de agosto. Cómo quedaron y cuánto se cobra

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El cronograma de pagos de Ansés en agosto se vio modificado por el feriado.

Con la llegada del mes de agosto, Ansés desarrolla el pago de haberes correspondientes a los distintos beneficiarios. En esta ocasión, el cronograma de pagos se ve afectado por un feriado y es por eso que muchos titulares se preguntan cómo quedará organizado el cobro de sus prestaciones durante el mes.

Es que el día 17 de agosto, día del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín , este año cae lunes. Y, además de generar un fin de semana largo , modifica el calendario de pagos de Ansés.

Con respecto al aumento para el mes de agosto , Ansés anunció hace algunos días que equivaldrá al 1,9%. El ajuste que determina el aumento se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. Los valores del mes se rigen por la inflación del penúltimo mes, por lo que el pago de agosto representará la inflación de junio, según define la Ley de Movilidad.

Por otro lado, el bono de $70 mil para jubilados que perciben la jubilación mínima se mantiene vigente con el mismo monto.

Calendario de pagos de agosto con el feriado

En función del feriado del 17 de agosto, los pagos de Ansés quedaron establecido de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo:

DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto

>>Leer más: Ansés: cómo presentar la libreta AUH y cobrar el monto retenido

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Asignación Universal por Hijo