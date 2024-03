Amenaza a Ángel Di María: Roly Santacroce dijo que "nunca hubo intención de entorpecer la investigación"

"Me parece perfecto que se lo convoque al jefe de la Central de Monitoreo para una declaración testimonial porque para eso están las cámaras, para poder acompañar y ayudar a la Justicia. En lo personal, no tenía idea de que no se podían mostrar las imágenes. Ahora sabemos perfectamente que ante un hecho de estas características no es lo que hace y nunca más lo volveremos a hacer", dijo Santacroce en diálogo con La Capital. Agregó: "Soy intendente, no soy abogado constitucionalista ni nada, todo lo contrario. Si tengo que pedir disculpas a la Fiscalía lo haré. No hicimos esto para malestar de ellos, sino para colaborar y ayudar".