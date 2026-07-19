La primera Expo Belleza de Villa Gobernador Gálvez se viene con charlas y sorteos

La Expo Belleza se suma así a las distintas acciones que el municipio impulsa en materia de formación, empleo y acompañamiento a emprendedores.

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y la Asociación de Comercio e Industria organizarán la primera edición de la Expo Belleza , una propuesta destinada a emprendedores, profesionales y personas interesadas en el mundo de la estética y el cuidado personal.

La actividad se desarrollará mañana, desde las 14, en la sede de la Asociación de Comercio e Industria , ubicada en avenida Juan Domingo Perón 1945. La participación será libre y gratuita.

La iniciativa busca generar un espacio de capacitación, actualización e intercambio para quienes desarrollan actividades vinculadas al sector , una industria que en los últimos años experimentó un importante crecimiento impulsado por el auge de los servicios de estética, el emprendedorismo y las herramientas de promoción digital.

Durante la jornada se ofrecerán clases abiertas de “Maquillaje para eventos”, “Cejas”, “Pestañas” y “Peinados” , a cargo de especialistas del rubro, quienes compartirán técnicas, tendencias y herramientas aplicables al trabajo cotidiano.

Además, habrá stands informativos de emprendedores, profesionales y marcas relacionadas con el sector de la belleza, generando un ámbito propicio para el intercambio de experiencias, la actualización sobre nuevos productos y el fortalecimiento de vínculos comerciales.

El coordinador municipal de Producción y Empleo, Gerardo Pérez, señaló que la propuesta apunta a generar oportunidades de aprendizaje y crecimiento para quienes desarrollan actividades en el sector.

“El objetivo de este evento es darle más herramientas a emprendedores del rubro para que puedan aprender, inspirarse y potenciar sus conocimientos, por eso vamos a tener clases abiertas, stands informativos y charlas”, indicó.

El funcionario destacó además que la exposición permitirá conocer novedades vinculadas al mercado de la estética y favorecer el contacto entre profesionales, emprendedores y empresas.

Fortalecer emprendedores

“Las clases abiertas van a ser de maquillaje para eventos, cejas, pestañas y peinados. Además, habrá representantes de marcas y emprendedores del rubro para intercambiar conocimientos, estar al tanto de novedades y productos, y vamos a realizar sorteos de productos de belleza durante la tarde. Todo esto, con entrada libre y gratuita”, agregó.

Desde la organización remarcaron que el encuentro también busca fortalecer el ecosistema emprendedor local, brindando herramientas de capacitación y espacios de vinculación para quienes buscan profesionalizar sus servicios o iniciar nuevos proyectos vinculados a la belleza y el bienestar.

La Expo Belleza se suma así a las distintas acciones que el municipio impulsa en materia de formación, empleo y acompañamiento a emprendedores, promoviendo espacios que contribuyan al desarrollo económico y la generación de nuevas oportunidades laborales en la ciudad.