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Puerto San Martín: Más de 150 vecinos recibieron certificados de capacitación laboral

Cursaron gratuitamente en rubros vinculados a la actividad productiva y a las nuevas demandas del mercado laboral, como operadores de planta cerealera, asistentes de recursos humanos y marketing digital

19 de julio 2026 · 11:00hs
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El crecimiento de sectores vinculados a la logística

El crecimiento de sectores vinculados a la logística, la agroindustria, los servicios y las herramientas digitales genera una demanda creciente de trabajadores capacitados.

Más de 150 vecinos de Puerto General San Martín recibieron sus certificados de finalización de cursos de capacitación laboral impulsados por la Municipalidad a través de la Oficina de Promoción y Desarrollo Local. La entrega se realizó en el Teatro del Centro Cultural Municipal y reunió a alumnos que participaron de distintas propuestas formativas orientadas a mejorar sus posibilidades de inserción laboral y desarrollo profesional.

Las capacitaciones estuvieron enfocadas en áreas vinculadas tanto a la realidad productiva de la región como a las nuevas demandas del mercado de trabajo. Entre ellas se encuentran los cursos de operador de planta cerealera y asistente de recursos humanos, dos propuestas que registraron una importante convocatoria y cuya certificación fue entregada durante el acto.

Política de formación laboral

La iniciativa forma parte de una política de formación impulsada por el municipio con el objetivo de brindar a los vecinos herramientas concretas para afrontar los desafíos de un mundo laboral en constante transformación. Las capacitaciones vinculadas a la tecnología, la comunicación digital y los oficios especializados aparecen entre las más requeridas a nivel nacional.

Además de los cursos relacionados con la actividad industrial y administrativa, el municipio ofreció capacitaciones gratuitas en marketing digital y community manager destinadas a quienes buscan desarrollar habilidades para promocionar emprendimientos, gestionar redes sociales de manera profesional o ampliar sus oportunidades de empleo en entornos digitales.

Taller para los vecinos

También se llevó adelante un taller interactivo de búsqueda laboral, pensado como un espacio de formación y acompañamiento para personas interesadas en fortalecer sus herramientas para acceder al empleo, elaborar proyectos personales y mejorar sus estrategias de inserción en el mercado del trabajo.

El acto de entrega de certificados estuvo encabezado por el intendente Carlos De Grandis, junto al coordinador de Desarrollo local, Maximiliano De Grandis; el presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel De Grandis; ediles y miembros del gabinete municipal.

Durante la actividad, el intendente destacó la importancia de continuar generando oportunidades de formación para los vecinos y valoró el trabajo articulado que se desarrolla en materia educativa.

“Tenemos un compromiso muy fuerte con la educación. Además de nuestro trabajo coordinado con la provincia, que otorga certificaciones del Ministerio de Educación, la Municipalidad ofrece de manera gratuita estas oportunidades para sus vecinos”, expresó.

Participación

Las autoridades señalaron que la elevada participación registrada en las distintas propuestas refleja el interés de la comunidad por adquirir nuevos conocimientos y fortalecer competencias que permitan acceder a mejores oportunidades laborales o emprender.

El crecimiento de sectores vinculados a la logística, la agroindustria, los servicios y las herramientas digitales genera una demanda creciente de trabajadores capacitados, una realidad que llevó al municipio a diseñar programas de formación alineados con el perfil productivo y con las nuevas exigencias del mercado de trabajo.

>>Leer más: Puerto San Martín consolida su polo educativo y avanza con obras clave en la región

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