La Capital | La Región | gasoducto

Un nuevo gasoducto de tres kilómetros y de alta presión, beneficia a Zavalla y la región

La habilitación de tres mil metros de cañería marca un avance en infraestructura energética, mejora la seguridad del sistema y acompaña el crecimiento territorial

20 de septiembre 2025 · 10:00hs
La nueva cañería instalada incorpora tecnología moderna

La nueva cañería instalada incorpora tecnología moderna, con mayor resistencia y durabilidad, lo que reduce el riesgo de fugas y fallas en el sistema.

En los últimos días fue habilitado un nuevo gasoducto de alta presión que representa un paso significativo para la infraestructura energética de Zavalla y su área de influencia. La obra contempló el reemplazo de tres kilómetros de cañería, con el objetivo de mejorar la seguridad y eficiencia de la red de distribución.

El proyecto responde a los crecientes requerimientos de la zona, en sintonía con su expansión urbana y productiva. La intervención técnica se centró en la sustitución de aproximadamente 3.000 metros de cañería de 3 pulgadas, una adecuación necesaria para adaptar el trazado del gasoducto a las nuevas realidades territoriales.

Las zonas rurales y periurbanas de Zavalla experimentaron un crecimiento sostenido en los últimos años, con nuevos asentamientos de viviendas, comercios y otras actividades económicas. Esta renovación era fundamental para garantizar que el suministro de gas se mantenga seguro, estable y acorde a las demandas actuales.

Gasoducto con más presión

La nueva cañería instalada incorpora tecnología moderna, con mayor resistencia y durabilidad, lo que reduce el riesgo de fugas y fallas en el sistema. Además, permite una mejor respuesta ante situaciones de exigencia operativa, fortaleciendo la confiabilidad del servicio.

Junto al reemplazo de la tubería, los trabajos incluyeron el acondicionamiento integral del ingreso a la estación reguladora de presión, un punto clave en la red. Esta estación controla y mantiene la presión del gas en niveles adecuados para su distribución segura a hogares, comercios e instituciones.

La modernización del acceso optimiza la operatividad de los equipos y facilita las tareas de mantenimiento y control por parte del personal técnico. Esto se traduce en un flujo de gas más constante y confiable para todos los usuarios de la red.

"La habilitación del nuevo gasoducto no solo representa una obra de infraestructura, sino también una inversión estratégica en el futuro de la comunidad", expresaron las autoridades. Las mejoras implementadas garantizan un suministro más seguro y eficiente, capaz de acompañar el desarrollo continuo de Zavalla y su región.

Con esta intervención, "se fortalece la calidad de vida de los habitantes y se potencia el crecimiento de las actividades locales, en un marco de planificación energética que contempla el presente y proyecta el futuro", finalizaron.

>> Leer más: El transporte urbano de pasajeros comenzó a circular con un recorrido diario por los barrios de Zavalla

Noticias relacionadas
La jura de los legisladores marcó el inicio formal de esta nueva etapa, que busca fortalecer la transparencia, establecer límites al ejercicio del poder y garantizar derechos en sintonía con los desafíos actuales.

Esteban Motta juró por la nueva Constitución de Santa Fe: "Comienza una mejor provincia"

Música en vivo, ferias, actividades culturales y mates junto al río completan el paisaje de una primavera que ya se vive en Baigorria.

Baigorria florece en primavera con ferias, música y encuentros en el río

un tren arrollo un auto en san lorenzo y murio un hombre de rosario

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

Ahora, con este nuevo sistema en funcionamiento, las autoridades esperan que la “curva de la muerte” comience a ser conocida simplemente como la “curva de Pérez”, dejando atrás su oscuro pasado.

Pérez: La "curva de la muerte" fue iluminada para evitar nuevas tragedias en ruta 33

Ver comentarios

Las más leídas

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la grave lesión que sufrió uno de sus jugadores

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la grave lesión que sufrió uno de sus jugadores

Nunca visto: la Conmebol anuló una expulsión por doble amarilla porque el árbitro se equivocó

Nunca visto: la Conmebol anuló una expulsión por doble amarilla porque el árbitro se equivocó

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Lo último

A Franco Colapinto y Pierre Gasly les pasó lo mismo, pero el argentino tuvo la vía de escape ocupada

A Franco Colapinto y Pierre Gasly les pasó lo mismo, pero el argentino tuvo la vía de escape ocupada

Franco Colapinto y la clasificación de Fórmula 1 en Bakú: Prefiero chocar siendo rápido

Franco Colapinto y la clasificación de Fórmula 1 en Bakú: "Prefiero chocar siendo rápido"

Leonel Chiarella participó en Panamá de un encuentro de alcaldes innovadores

Leonel Chiarella participó en Panamá de un encuentro de alcaldes innovadores

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

El gobierno de Santa Fe tomó nuevas medidas a dos años de la muerte de Filomena Cinalli, asesinada dentro de su casa del barrio Bella Vista

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste
Renovaron el alerta meteorológica naranja en Rosario antes del Día de la Primavera
La Ciudad

Renovaron el alerta meteorológica naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show
Zoom

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

Por Jorge Asís
Política

Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Básquet: Las chicas de Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Náutico van por un sueño nacional

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet: Las chicas de Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Náutico van por un sueño nacional

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la grave lesión que sufrió uno de sus jugadores

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la grave lesión que sufrió uno de sus jugadores

Nunca visto: la Conmebol anuló una expulsión por doble amarilla porque el árbitro se equivocó

Nunca visto: la Conmebol anuló una expulsión por doble amarilla porque el árbitro se equivocó

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Newells se autoboicotea: las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

"Newell's se autoboicotea": las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

Ovación
Franco Colapinto y la clasificación de Fórmula 1 en Bakú: Prefiero chocar siendo rápido
Ovación

Franco Colapinto y la clasificación de Fórmula 1 en Bakú: "Prefiero chocar siendo rápido"

Franco Colapinto y la clasificación de Fórmula 1 en Bakú: Prefiero chocar siendo rápido

Franco Colapinto y la clasificación de Fórmula 1 en Bakú: "Prefiero chocar siendo rápido"

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Franco Colapinto se golpeó después del despiste de Pierre Gasly y se manchó un gran sábado del argentino

Franco Colapinto se golpeó después del despiste de Pierre Gasly y se manchó un gran sábado del argentino

Policiales
Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste
Policiales

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

Detuvieron al dueño de una verdulería de barrio Acindar por un robo en San Lorenzo

Detuvieron al dueño de una verdulería de barrio Acindar por un robo en San Lorenzo

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

La Ciudad
Renovaron el alerta meteorológica naranja en Rosario antes del Día de la Primavera
La Ciudad

Renovaron el alerta meteorológica naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Rosario tendrá una jornada para concientizar sobre Alzheimer y edificios y monumentos se pintarán de violenta

Rosario tendrá una jornada para concientizar sobre Alzheimer y edificios y monumentos se pintarán de violenta

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Una fan de Lali denunció que fue agredida: Me pegaron por usar su remera
Información General

Una fan de Lali denunció que fue agredida: "Me pegaron por usar su remera"

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes
LA CIUDAD

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre
Economía

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
LA CIUDAD

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas
La Ciudad

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos
Información General

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe
Policiales

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves
Policiales

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta
LA CIUDAD

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón
La región

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario
La Región

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

Por Alvaro Torriglia
Economía

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

Rosario muestra todo su potencial de innovación, startups y tecnología

Por Patricia Martino

Economía

Rosario muestra todo su potencial de innovación, startups y tecnología

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo
Policiales

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN
Politica

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN