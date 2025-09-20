Un nuevo gasoducto de tres kilómetros y de alta presión, beneficia a Zavalla y la región

La habilitación de tres mil metros de cañería marca un avance en infraestructura energética, mejora la seguridad del sistema y acompaña el crecimiento territorial

La nueva cañería instalada incorpora tecnología moderna, con mayor resistencia y durabilidad, lo que reduce el riesgo de fugas y fallas en el sistema.

En los últimos días fue habilitado un nuevo gasoducto de alta presión que representa un paso significativo para la infraestructura energética de Zavalla y su área de influencia. La obra contempló el reemplazo de tres kilómetros de cañería, con el objetivo de mejorar la seguridad y eficiencia de la red de distribución.

El proyecto responde a los crecientes requerimientos de la zona, en sintonía con su expansión urbana y productiva. La intervención técnica se centró en la sustitución de aproximadamente 3.000 metros de cañería de 3 pulgadas , una adecuación necesaria para adaptar el trazado del gasoducto a las nuevas realidades territoriales.

Las zonas rurales y periurbanas de Zavalla experimentaron un crecimiento sostenido en los últimos años, con nuevos asentamientos de viviendas, comercios y otras actividades económicas. Esta renovación era fundamental para garantizar que el suministro de gas se mantenga seguro, estable y acorde a las demandas actuales.

La nueva cañería instalada incorpora tecnología moderna, con mayor resistencia y durabilidad, lo que reduce el riesgo de fugas y fallas en el sistema . Además, permite una mejor respuesta ante situaciones de exigencia operativa, fortaleciendo la confiabilidad del servicio.

Junto al reemplazo de la tubería, los trabajos incluyeron el acondicionamiento integral del ingreso a la estación reguladora de presión, un punto clave en la red. Esta estación controla y mantiene la presión del gas en niveles adecuados para su distribución segura a hogares, comercios e instituciones.

La modernización del acceso optimiza la operatividad de los equipos y facilita las tareas de mantenimiento y control por parte del personal técnico. Esto se traduce en un flujo de gas más constante y confiable para todos los usuarios de la red.

"La habilitación del nuevo gasoducto no solo representa una obra de infraestructura, sino también una inversión estratégica en el futuro de la comunidad", expresaron las autoridades. Las mejoras implementadas garantizan un suministro más seguro y eficiente, capaz de acompañar el desarrollo continuo de Zavalla y su región.

Con esta intervención, "se fortalece la calidad de vida de los habitantes y se potencia el crecimiento de las actividades locales, en un marco de planificación energética que contempla el presente y proyecta el futuro", finalizaron.

>> Leer más: El transporte urbano de pasajeros comenzó a circular con un recorrido diario por los barrios de Zavalla