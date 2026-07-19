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Rosario tiene en desarrollo obras de alto impacto por 293 millones de dólares

Es la estimación que hizo el intendente Javkin sobre la inversión que realizan en la ciudad provincia y municipio

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

19 de julio 2026 · 06:50hs
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Imponente. La obra de la cascada del arroyo Saladillo ya tiene instaladas las dos plataformas subacuáticas para frenar la erosión retrogradante.

Imponente. La obra de la cascada del arroyo Saladillo ya tiene instaladas las dos plataformas subacuáticas para frenar la erosión retrogradante.

Rosario asiste a un proceso de transformación en infraestructura y proyectos de alto impacto que cambiará la fisonomía de varios lugares adonde la obra pública desembarcó para dejar su huella. Una iniciativa que se profundizó con el Tricentenario de la ciudad y que ahora agregó otras iniciativas emblemáticas en marcha o ya ejecutadas. El intendente rosarino, Pablo Javkin estimó que en la actualidad entre el aporte de fondos provinciales y el presupuesto municipal existen 293 millones de dólares invertidos en obras, un monto que duplicará el crédito internacional que apalancó las obras del Congreso de la Lengua en 2004.

Existe el leit motiv lanzado por el Palacio de los Leones que afirma: "La ciudad en obras", otro que sostiene "obras por todos lados". Lo cierto es que entre el Tricentenario (que demandó una inversión superior a los 34 mil millones de pesos), y el Acuerdo Rosario firmado en junio de 2024, el proceso de transformación hacia otra infraestructura urbana está en marcha. A ello se le agregan el equipamiento para los Juegos Suramericanos que tendrán lugar en menos de 60 días.

>>Leer más: Presentaron un ambicioso plan de obras subterráneas para mejorar servicios en Rosario

Sin ir más lejos, esta semana provincia y municipio lanzaron la inversión en infraestructura de servicios más importante de la historia rosarina con más de 150 mil millones de pesos en materia de energía eléctrica y saneamiento y servicios sanitarios. Y en el corto plazo ocurrirá lo propio con el Acueducto del Gran Rosario y la nueva urbanización que reconvertirá el espacio del estadio de Tiro Federal.

Sin antecedentes

Quien dimensionó en la actualidad el volumen de inversión fue el intendente, que estimó entre presupuesto municipal, fondos provinciales y algunas compensaciones privadas unos 293 millones de dólares en obras que están en pleno desarrollo. "El antecedente más cercano fue el crédito del BID a través del programa GAU para el Congreso de la Lengua con 50 millones de dólares de aquella época", comparó Javkin al referirse al acontecimiento linguístico y cultural más trascendente que tuvo lugar en 2004 y donde se hicieron obras de alto impacto. "Me imagino al calcular que ahora sería el doble, pero se verá con el tiempo", marcó el jefe de Estado municipal. Un aporte muy destacado de fondos provinciales para subir el estándar de infraestructura en la ciudad.

>>Leer más: Parque España: ya se completó el 25 % de los trabajos de recuperación de los muelles

Odesur a la vista

Lo cierto es que se vienen los Juegos Suramericanos entre el 12 al 26 de septiembre y las obras necesarias que luego quedarán para la ciudad están en su mayoría en la etapa final. Según el último calendario del Ministerio de Obras Públicas, el estadio Multipropósito Arena ideado para los Juegos Suramericanos está en un 90 por ciento de avance de obra, con más de 18 mil millones de pesos de presupuesto y un plazo de obra de 12 meses y se prevé su finalización a fin de mes.

El microestadio del Parque Independencia se encuentra en un 86 por ciento de avance de obra, con unos 10 mil millones de pesos de aportes públicos y con finalización estimada para el mes en curso. El Centro Acuático Provincial está en un 78 por ciento de avance de obra con 14.400 millones de pesos de presupuesto y finalizaría a fin de mes. La villa olímpica en el ex-Batallón 121 tiene un avance del 71 por ciento y más de 10 mil millones de pesos de inversión, mientras que la cubierta de Básquet 3x3 en el parque de Ciencia y Técnica (27 de Febrero y Oroño) superó el 58 por ciento de avance de obra con 1.300 millones de pesos de presupuesto. Y se incluyó la puesta en valor del Parque Independencia, con nuevas veredas y senderos por 6.300 millones de pesos de presupuesto que está en plena ejecución.

Juegos Odesur: en Rosario se construirá el Estadio Multipropósito Arena y el Microestado Parque Independencia. Maqueta digital.

Juegos Odesur: en Rosario se construirá el Estadio Multipropósito Arena y el Microestado Parque Independencia. Maqueta digital.

Acuerdo Rosario

En junio de 2024, la Casa Gris firmó con el municipio rosarino un acuerdo para la puesta en marcha de un ambicioso plan de obras 2023-2027 que incluyó 35 proyectos de gran impacto social y urbano financiados por el estado santafesino. En materia cultural, algunas ya fueron ejecutadas, como el Memorial en Salta 2141. Allí debería funcionar la escuela de música Guastavino que está en construcción y tiene fecha de finalización para mayo de 2027, con 8 mil millones de pesos de presupuesto.

Salta 2141. Asoma el memorial en la planta baja, y los pisos superiores de la Escuela Guastavino.

Salta 2141. Asoma el memorial en la planta baja, y los pisos superiores de la Escuela Guastavino.

Un proyecto emblemático y demorado a lo largo de décadas en gestiones anteriores es la finalización del Hospital Regional Sur, (varias vedes paralizado en su ejecución y otras tantas vandalizado) que está en un 3 por ciento avance de obra, con 54.700 millones de pesos de presupuesto y finalización a enero de 2029.

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Infraestructura vial

Otra iniciativa que va por su segunda etapa es el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe. Se completarán 34 kilómetros de ampliación en el ingreso portuario del Gran Rosario. En febrero pasado ya se hicieron los 16 kilómetros hasta San Lorenzo; en tanto, los 17,5 kilómetros hasta el acceso al Desvío Giardino en Timbúes cuenta con una inversión cercana a los 70 mil millones de pesos y está financiada a través de un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Por el lado de la infraestructura vial, avenida Jorge Newbery tiene más de un 94 por ciento de avance de su segunda etapa con un presupuesto de 877.700 millones de pesos y con un aporte hasta el momento de más de 69 mil millones de pesos. La ampliación de este nuevo segmento comenzó el 17 de octubre de 2023 y se finalizaría el 3 de septiembre de 2026.

Otro tramo ya inaugurado fue avenida Rouillón, en donde se invirtieron unos 1.700 millones de pesos en el tramo comprendido entre Pellegrini y 27 de Febrero. También se está remodelando Ayacucho entre Seguí y Lamadrid, con unos 21.300 millones de pesos y 15 meses de plazo. Está en un 86%.

El puente Molino Blanco sobre el arroyo Saladillo, que empezó, se frenó, se relanzó y se paró en el último lustro. La refundación de la estructura con el apuntalamiento de nuevos pilotes, lo dejó fuera de todo peligro ante un retroceso de la cascada del arroyo Saladillo. Quedó en un 91 por ciento. Justamente la colocación de dos inmensas pantallas subacuáticas en la cascada, cuenta con una inversión superior a los 31.200 millones y se ejecutó para frenar la erosión. La obra está en más de un 74 por ciento de avance. Ya se completaron los 19 módulos de la pantalla principal, ubicada aguas abajo, y los 53 bloques de anclaje correspondientes a la estructura..

En cuanto a la provisión de agua potable, todavía se esperan precisiones de la nueva planta potabilizadora en Granadero Baigorria. La planta denominada "espejo" a la que funciona allí avanza a paso lento. Cuenta con toda la infraestructura pero resta completar el empalme electromecánico de las bombas de abastecimiento. Ahora, estiman que para mayo del año próximo debería estar en funciones y sus vaivenes fueron porque su financiamiento fue nacional. Lo que sí tiene ya final en su proceso licitatorio es el Acueducto Gran Rosario: 32.500 millones de inversión provincial y 12 kilómetros de agua segura, en un gran ducto paralelo a Circunvalación hacia el oeste.

Muelles, museos y área sanitaria

La ampliación de los muelles en la explanada del Parque España sigue a paso firme. Con un 43 por ciento de avance de obra y un presupuesto de 21.200 millones de pesos ya avanzó en más del 40 por ciento en la expansión en 100 metros lineales hacia el norte con la construcción de un mirador espiralado que conectará la barranca con los muelles.

Las obras de recuperación de los muelles del parque España avanzan a buen ritmo.

Las obras de recuperación de los muelles del parque España avanzan a buen ritmo.

Por el lado de la oferta cultural de la ciudad, se finalizó la obra de impermeabilización de la azotea del Museo Gallardo y el reacondicionamiento de las instalaciones eléctricas con 310 millones de inversión. En tanto, el Museo Histórico Provincial Julio Marc, tiene un estado de avance del 75 por ciento con un presupuesto unos 2.400 millones de pesos, que deberá estar finalizado en agosto que viene. Espacio Cultural Arijón con 5 mil millones de pesos de fondos para montar un nuevo centro cultural con auditorio se definirá el año que viene.

En cuanto a la inversión en salud, la construcción de un edificio nuevo en Junín y Echeverría para la Escuela de Enfermería tiene más de 2.200 millones de presupuesto, con un avance del 18 por ciento dentro de una de las históricas naves ferroviarias del predio en Canning, Junín, Echeverría y Central Argentino de Rosario. El nuevo tomógrafo del Hospital de Niños Zona Norte demandó una inversión provincial de más de 1.100 millones de pesos y permitió modernizar áreas críticas del establecimiento. También esta obra fue finalizada.

Uno de los ejes habitacionales está puesto en las 43 viviendas y 20 cocheras en La Siberia, en inmediaciones de Riobamba y Berutti. Tiene un estado de avance de obra en un 95 por ciento y 600 millones de pesos de aportes. Había comenzado en 2019 y se estimaba su finalización el 30 de abril de este año. Esto incluye el plan de ampliación en calle Berutti, con un 86 por ciento de avance. Y se alista la ejecución de 64 viviendas en barrio Tablada con un 77 por ciento de avance de obra y 5.700 millones de pesos.

Dentro del Acuerdo Rosario, se incluyen establecimientos educativos como la ya inaugurada escuela Juramento a la Bandera en febrero pasado y 15 mil millones de pesos de inversión. Y la construcción ya finalizada de la escuela primaria en Nuevo Alberdi con 4 mil millones de pesos de inversión.

Finalmente, el Parque Regional Sur con una inversión de unos 10.100 millones de pesos está en marcha en 40 hectáreas en donde se hará pavimento a nuevo, nuevas veredas, el cerramiento del circuito KDT y mejoras en el velódromo y un 23 por ciento de avance, y su finalización estimada para fines de octubre.

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