Kilyan Mbappé fue el goleador del Mundial 2026 y sumó su segunda Bota de Oro

Es el primer jugador en la historia de las Copas del Mundo en conseguirlo. Marcó diez tantos y dio cuatro asistencias. Leo Messi hizo 8 goles

El delantero francés Kylian Mbappé hizo historia este domingo en el Mundial 2026 que se jugó en Estados Unidos, México y Canadá al convertirse en el primer jugador que termina como máximo goleador del torneo en más de una Copa del Mundo.

Mbappé consiguió su segunda Bota de Oro luego de que Lionel Messi no pudiera encontrar la roja en la derrota 0-1 de Argentina ante España en la final disputada hoy.

Tras hacer recibido el premio con ocho goles hace cuatro años, terminó el torneo con 10 goles y cuatro asistencias, a pesar de que Francia terminó en cuarto lugar este año, mientras que Messi concluyó su campeonato con ocho goles y cuatro asistencias.

A pesar de la derrota, Messi sigue siendo un fuerte contendiente por el Balón de Oro, entregado al mejor jugador.

El futbolista de 39 años ha sido el único jugador que ha recibido el galardón en más de una ocasión desde su creación en 1978.