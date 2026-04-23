Afirman que las inundaciones en el norte de Santa Fe son una "catástrofe hídrica"

El presidente de la Sociedad Rural en la capital provincial, Ricardo Argenti, criticó la falta de planificación de obras para el escurrimiento en los campos

Los productores agropecuarios todavía no tienen un cálculo exacto sobre las pérdidas económicas que generan las recientes inundaciones en el norte de Santa Fe . No obstante, uno de sus referentes advirtió este jueves que las imágenes del peligroso arriado de las vacas demuestran una "catástrofe hídrica importante" en la región.

Las fotos y videos de animales que nadan o recorren campos anegados son una de las postales más preocupantes del efecto de las lluvias de las últimas dos semanas. "Todo lo que se está viendo es absolutamente cierto", afirmó el presidente de la Sociedad Rural en la capital provincial, Ricardo Argenti .

En cuanto al daño que provocaron las precipitaciones de las últimas dos semanas, el titular de la entidad dijo a través de LT8 que hay unas "700.000 cabezas comprometidas" y se habla de "un millón de hectáreas bajo el agua" . De los tres departamentos del norte, "Vera es el más complicado".

El dirigente rural sostuvo que los productores no tiene más opcion que sacar a los animales en vez de esperar que los terrenos se sequen. Al respecto, explicó: "Se viene un período del fenómeno El Niño. Lamentablemente, se esperan más lluvias. Con el río Salado saturado, esta es una muy mala noticia" .

"Toda esa agua se viene para esos campos", advirtió Argenti respecto del área que incluye a los departamentos 9 de Julio y General Obligado. Para colmo de males, las condiciones actuales complican el traslado del ganado. En este sentido, señaló que en ciertos canales "hay que obligar a la hacienda a cruzar a nado", de modo que algunas vacas "no se animan y otras se ahogan".

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Los dueños de los animales quieren sacarlos de los campos anegados y están tratando de alquilar campos. En cuanto a las medidas de contingencia, el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe subrayó: "La hacienda por lo menos tiene que dormir en lugares secos".

El productor remarcó que la reubicación en medio de las inundaciones provoca "enfermedades, atrasos en la parición de las vacas y retrasos en el engorde" para la venta. "Un animal con ese grado de estrés apenas logra morder algo de pasto", indicó.

Falta de planificación en tiempos de sequía

Argenti consideró que el principal problema actual en Santa Fe es la "falta de planificación de escurrimiento del agua" de lluvia. "Cuando caen tantos milímetros juntos, es imposible que los campos no se inunden. Lo importante es que exista la canalización para que esa agua se pueda escurrir con rapidez", señaló.

El dirigente se mostró disconforme con la política de obras públicas preventivas: "Estos trabajos se tienen que haceren época de sequía, no cuando el agua está encima. Tuvimos tres años de sequía y no hicimos nada". Así enfatizó que es imprescindible "programar el desagote para que los productores puedan seguir trabajando" después de un temporal.

"Hace rato que estamos esperando estas obras y hablando con la provincia", recordó el referente de la Sociedad Rural. Al mismo tiempo destacó que mantienen negociaciones y conversaciones a través de la Confederación de Asociaciones Ruralistas de Santa Fe (Carsfe) para resolver el problema de fondo.

El productor sostuvo que las inundaciones no son culpa de este gobierno, sino que son "20 años de falta de planificación concreta". Finalmente aclaró que es "imposible" calcular el perjuicio económico en este momento porque todavía no se sabe cuántos animales se perdieron. En esa lína, expresó: "Esperemos que se pueda salvar la mayoría. Si no, sería un desastre espantoso".