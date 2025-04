Inundaciones en Santa Fe: un "aviso" del río Salado sin atender y 1.400 mm de agua en una semana

Organizaciones de damnificados por las inundaciones acusaron al entonces gobernador Carlos Reutemann por su responsabilidad en las consecuencias y por la obra inconclusa además de no haber dado la orden de evacuación. Hubo tres procesados: el intendente Marcelo Álvarez, el ex secretario de Asuntos Hídricos, Eduardo Fratti, y Edgardo Berli, que era ministro de Obras Públicas. A principios de 2019, Fratti y Berli recibieron la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, por lo que no fueron a prisión.