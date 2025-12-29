La Capital | Santa Fe

La provincia de Santa Fe avanza con el plan para mejorar el acceso a los puertos

Los ministros de Obras Públicas y Desarrollo Productivo se reunieron con intendentes de cordón industrial. Lo habían hecho con la Bolsa y con transportistas

29 de diciembre 2025 · 19:09hs
Los ministros Lisandro Enrico y Gustavo Puccini se reunieron con siete intendentes de ciudades portuarias.

Los ministros Lisandro Enrico y Gustavo Puccini se reunieron con siete intendentes de ciudades portuarias.

El gobierno de Santa Fe y los intendentes de ciudades portuarias avanzaron en la discusión para diseñar un nuevo Circuito de Ingresos a Puertos (CIP).

Los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, junto al secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano, se reunieron con intendentes de siete localidades portuarias. Estuvieron Leonardo Raimundo (San Lorenzo), Carlos de Grandis (Puerto General San Martín), Antonio Fiorenza (Timbúes), Daniel Tonelli (Arroyo Seco), Carlos Pighin (Alvear), Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez) y Esteban Ferri (General Lagos).

“Este trabajo de diálogo y planificación apunta a generar acuerdos y poder tener un nuevo circuito vial de ingreso de los puertos, más ordenado, eficiente y en buenas condiciones de infraestructura”, señaló Enrico.

El funcionario recordó que el gobierno de Santa Fe ya puso varias obras en marcha vinculadas a la zona portuaria y tiene otras a punto de iniciarse. “Todas son provinciales, dado que por el momento Nación está cerrada a dar avance a obras que beneficien a este circuito”, informó.

Tras el cierre de la reunión, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, consideró “fundamental el acuerdo con transportistas, municipios, puertos, y otros actores del sector privado”. Señaló que para los primeros meses del 2026 estarán listos los relevamientos y estudios encargados a un equipo de profesionales y que permitirán diseñar un sistema que “será evaluado y puesto a disposición de todos los actores e instituciones”.

Galdeano valoró que se seguirá trabajando en “unificar el sistema de cobro y diseñar una estructura que administre el circuito”.

A mediados de mes, los ministros de Obras Públicas y Desarrollo Productivo realizaron una presentación similar en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Durante aquella reunión se abordó el ordenamiento del ingreso portuario, el sistema de stop, los cupos y los volúmenes de carga y descarga. “Venimos insistiendo en que hay una necesidad imperiosa de tener un acceso a puertos planificado”, aseguró Puccini.

Sistema de monitoreo

Explicó que, dentro del circuito, se busca crear una franja horaria de 12 horas dentro de la cual los camiones tengan que llegar al puerto para evitar el embotellamiento que se produce actualmente. La provincia propone controlar, a través de un sistema de monitoreo, que el camión que circula fuera de la franja horaria habilitada, no siga adelante para evitar la congestión.

El gobierno provincial lleva adelante, además, “casi diez obras” en la zona de acceso a puertos. Para ello emitió bonos a través del Mercado Argentino de Valores (MAV), invirtió recursos provenientes de ahorro económico y, más recientemente, acordó un crédito por u$s 150 millones con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

Una de las obras emblemáticas de ese plan es el tercer carril de la autopista. Enrico adelantó durante la inauguración de la remodelación del aeropuerto de Rosario, que a principios de febrero estará inaugurado el tramo hasta San Lorenzo. La segunda etapa incluye la extensión hasta Timbúes.

Durante diciembre, las autoridades provinciales mantuvieron además una mesa de trabajo con transportistas. “En esta zona ingresan por año cerca de 2 millones de camiones de 13 provincias, lo cual genera un problema de tránsito histórico que hay que resolver con una planificación que se sostenga en el tiempo, incluso estamos llevando adelante gestiones y pedidos para poder contemplar distintas trazas nacionales que confluyen en la zona portuaria de Santa Fe”, afirmó el ministro de Obras Públicas.

La propuesta incluye “un ingreso único portuario que circunscriba geográficamente cuales son las rutas que los camiones de diferentes provincias, que mueven cerca de 96 mil toneladas, van a utilizar para ingresar a los puertos del sur santafesino y como hacemos para que eso se ordene en ese único circuito, con una única concesión y un único mantenimiento con obras permanentes”.

El CIP servirá para planificar, organizar y ordenar el ingreso de los camiones a los 32 puertos que van desde Timbúes hasta Arroyo Seco y donde convergen rutas nacionales, provinciales, caminos municipales y vías férreas.

El gobernador Maximiliano Pullaro valorizó el plan durante el acto que compartió recientemente con el embajador chino Wang Wei en el puerto de Cofco en Timbúes para despedir el primer embarque de trigo argentino a China. En la ocasión, puso énfasis en explicar el plan de desarrollo de infraestructura que lleva adelante e“con recursos propios y sin que vuelva un peso de lo que Santa Fe aporta al Estado nacional”.

También presentó la segunda etapa de ese plan, que incluye “inversiones más agresivas que los u$s 180 millones que se pusieron en marcha para el primer capítulo” pero también un sistema de administración que involucra al sector público y privado, a los distintos niveles del Estado y un nivel “histórico” de inversión.

Microtráfico: Santa Fe evitó criminalizar a consumidores y apuntó a la violencia ligada a las drogas

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

El cumplimiento del calendaro de vacunación es fundamental para evitar enfermedades graves 

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

El momento más tenso en la relación entre el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de la Corte Suprema: el encuentro en la Casa Gris un domingo a la mañana en septiembre de 2024. 

Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz

El Boleto Educativo Gratuito tiene a la mayoría de sus usuarios en Rosario.

Boleto Educativo Gratuito 2025: hasta cuándo está vigente el beneficio para estudiantes y docentes

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newells, pero vuelve el Colo Ramírez

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Afirman que la suspensión de trenes a Córdoba y Tucumán son un lock-out patronal

Calor extremo en Rosario para despedir 2025: anticipan hasta 40° para el 31 de diciembre

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Durante más de tres años, Juan Andrés Zurvera montó un estudio jurídico falso, utilizó firmas apócrifas de jueces y camaristas y engañó a decenas de víctimas con causas que nunca existieron. Terminó preso, y en la audiencia imputativa se quebró ante el fiscal
Engaño en un local céntrico: imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta
Policiales

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Por Andrés Abramowski

Policiales

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
La Ciudad

Ajuste previsional: los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo
Economía

Presupuesto 2026: el rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación
Política

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newells, pero vuelve el Colo Ramírez

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

¿Qué exarquero de Newells se convirtió en figura en el fútbol ecuatoriano?

Ovación
Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025
OVACIÓN

Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país

Luisina Giovannini tuvo un año en ascenso en el tenis y la espera el Abierto de Australia

Policiales
Engaño en un local céntrico: imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta
Policiales

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

La Ciudad
Calor extremo en Rosario para despedir 2025: anticipan hasta 40° para el 31 de diciembre
La Ciudad

La nueva pista del aeropuerto de Rosario debutó con un vuelo sanitario

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 
LA CIUDAD

La provincia pondrá en marcha un programa propio de distribución de medicamentos esenciales

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Javkin cierra el año del Tricentenario con un anuncio histórico y una obra clave en el Mangrullo

El crimen de Jeremías Monzón: las claves del caso que conmociona a Santa Fe
Zoom

Comercio: el municipio destacó la recuperación de la ocupación de locales a un 90%

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Cristina Kirchner, todavía internada: qué es un íleo posoperatorio
Política

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año
Información General

Advierten aumentos de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía 

Por Matías Petisce
La Ciudad

Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
La Ciudad

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
POLICIALES

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad
Economía

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista
La Región

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante
La Ciudad

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes
Política

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia
Policiales

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90
Ovación

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido
Información General

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: Estamos mucho más cerca
El Mundo

