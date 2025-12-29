La provincia de Santa Fe avanza con el plan para mejorar el acceso a los puertos

Los ministros de Obras Públicas y Desarrollo Productivo se reunieron con intendentes de cordón industrial. Lo habían hecho con la Bolsa y con transportistas

El gobierno de Santa Fe y los intendentes de ciudades portuarias avanzaron en la discusión para diseñar un nuevo Circuito de Ingresos a Puertos (CIP).

Los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, junto al secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano, se reunieron con intendentes de siete localidades portuarias. Estuvieron Leonardo Raimundo (San Lorenzo), Carlos de Grandis (Puerto General San Martín), Antonio Fiorenza (Timbúes), Daniel Tonelli (Arroyo Seco), Carlos Pighin (Alvear), Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez) y Esteban Ferri (General Lagos).

“Este trabajo de diálogo y planificación apunta a generar acuerdos y poder tener un nuevo circuito vial de ingreso de los puertos, más ordenado, eficiente y en buenas condiciones de infraestructura”, señaló Enrico.

El funcionario recordó que el gobierno de Santa Fe ya puso varias obras en marcha vinculadas a la zona portuaria y tiene otras a punto de iniciarse. “Todas son provinciales, dado que por el momento Nación está cerrada a dar avance a obras que beneficien a este circuito”, informó.

Tras el cierre de la reunión, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, consideró “fundamental el acuerdo con transportistas, municipios, puertos, y otros actores del sector privado”. Señaló que para los primeros meses del 2026 estarán listos los relevamientos y estudios encargados a un equipo de profesionales y que permitirán diseñar un sistema que “será evaluado y puesto a disposición de todos los actores e instituciones”.

Galdeano valoró que se seguirá trabajando en “unificar el sistema de cobro y diseñar una estructura que administre el circuito”.

A mediados de mes, los ministros de Obras Públicas y Desarrollo Productivo realizaron una presentación similar en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Durante aquella reunión se abordó el ordenamiento del ingreso portuario, el sistema de stop, los cupos y los volúmenes de carga y descarga. “Venimos insistiendo en que hay una necesidad imperiosa de tener un acceso a puertos planificado”, aseguró Puccini.

Sistema de monitoreo

Explicó que, dentro del circuito, se busca crear una franja horaria de 12 horas dentro de la cual los camiones tengan que llegar al puerto para evitar el embotellamiento que se produce actualmente. La provincia propone controlar, a través de un sistema de monitoreo, que el camión que circula fuera de la franja horaria habilitada, no siga adelante para evitar la congestión.

El gobierno provincial lleva adelante, además, “casi diez obras” en la zona de acceso a puertos. Para ello emitió bonos a través del Mercado Argentino de Valores (MAV), invirtió recursos provenientes de ahorro económico y, más recientemente, acordó un crédito por u$s 150 millones con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

Una de las obras emblemáticas de ese plan es el tercer carril de la autopista. Enrico adelantó durante la inauguración de la remodelación del aeropuerto de Rosario, que a principios de febrero estará inaugurado el tramo hasta San Lorenzo. La segunda etapa incluye la extensión hasta Timbúes.

Durante diciembre, las autoridades provinciales mantuvieron además una mesa de trabajo con transportistas. “En esta zona ingresan por año cerca de 2 millones de camiones de 13 provincias, lo cual genera un problema de tránsito histórico que hay que resolver con una planificación que se sostenga en el tiempo, incluso estamos llevando adelante gestiones y pedidos para poder contemplar distintas trazas nacionales que confluyen en la zona portuaria de Santa Fe”, afirmó el ministro de Obras Públicas.

La propuesta incluye “un ingreso único portuario que circunscriba geográficamente cuales son las rutas que los camiones de diferentes provincias, que mueven cerca de 96 mil toneladas, van a utilizar para ingresar a los puertos del sur santafesino y como hacemos para que eso se ordene en ese único circuito, con una única concesión y un único mantenimiento con obras permanentes”.

El CIP servirá para planificar, organizar y ordenar el ingreso de los camiones a los 32 puertos que van desde Timbúes hasta Arroyo Seco y donde convergen rutas nacionales, provinciales, caminos municipales y vías férreas.

El gobernador Maximiliano Pullaro valorizó el plan durante el acto que compartió recientemente con el embajador chino Wang Wei en el puerto de Cofco en Timbúes para despedir el primer embarque de trigo argentino a China. En la ocasión, puso énfasis en explicar el plan de desarrollo de infraestructura que lleva adelante e“con recursos propios y sin que vuelva un peso de lo que Santa Fe aporta al Estado nacional”.

También presentó la segunda etapa de ese plan, que incluye “inversiones más agresivas que los u$s 180 millones que se pusieron en marcha para el primer capítulo” pero también un sistema de administración que involucra al sector público y privado, a los distintos niveles del Estado y un nivel “histórico” de inversión.