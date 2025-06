La jugada para arrinconar a Milei por la deuda previsional con Santa Fe

En 2024, el presidenteJavier Milei se despachó con el súmmum de la motosierra: decidió mediante un decreto no pagar más los adelantos mensuales automáticos que hacía la Ansés a las provincias que no derivaron sus cajas de jubilaciones a la Nación, entre ellas Santa Fe. Plata fresca y abundante no transferida que terminó con demandas en la Corte Suprema y a casi toda la política contra una forma de gobernar que distorsiona el sistema.