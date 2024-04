La importancia que tendrá un buen cierre de Central con Deportivo Riestra

No importará mucho para la definición, pero sí Central debe darle el máximo interés. No incidirá nada para este torneo, es cierto, y será el último encuentro canalla local hasta el fin de semana del domingo 12 de mayo, cuando se inicie la Liga Profesional. Pero el equipo de Miguel Angel Russo no debe tomarlo a la ligera, porque además de un broche más digno, necesitará puntos como el agua para no quedar relegado en la tabla de las copas, mientras que la nueva derrota de Tigre ante Unión (1-0) este sábado, le evitó quedar a 6 puntos del último que desciende.