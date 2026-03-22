Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

El evento se desarrolla en el Parque Nacional a la Bandera. Habrá sabor, shows en vivo y una experiencia única al aire libre, con una amplia oferta de heladerías de la región

La Fiesta Nacional del Helado Artesanal comenzó este domingo en el Parque Nacional a la Bandera.

Rosario vuelve a posicionarse como sede de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal , que se realiza finalmente durante dos jornadas en el Parque Nacional a la Bandera, frente al Monumento. Estaba previsto que comenzará el viernes pasado, pero por el temporal se postergó su inicio arrancó este domingo y seguirá este lunes lunes (día no laborable). La propuesta cuenta con entrada libre y gratuita para el público, donde es opcional el consumo.

Más de 20 heladerías de la ciudad y la región participan con sus propuestas en un espacio que combina gastronomía, entretenimiento y actividades para toda la familia.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Ente Turístico Rosario, la Municipalidad local y el gobierno de Santa Fe, y busca consolidarse como una de las citas destacadas del calendario gastronómico.

Esta edición tiene un valor especial ya que es la novena a nivel provincial y la segunda con carácter nacional. Además, apunta a impulsar al sector en el inicio del otoño, una época en la que el consumo suele registrar una baja.

>> Leer más: El Museo de la Memoria presenta una programación especial a 50 años del último golpe de Estado

Todo lo que tenés que saber para la Fiesta Nacional del Helado Artesanal

El público puede acceder a degustaciones a un precio unificado de $6.000 por dos bochas, con la posibilidad de combinar sabores. El sistema de venta funciona mediante tickets, con valores homogéneos en todos los stands.

hela3

El predio cuenta con una grilla de actividades que incluirá shows musicales, espectáculos infantiles, concursos y sorteos de kilos de helado.

hela5

Este domingo el evento es de 13 a 23, mientras que el lunes de 13 a 20, con propuestas pensadas para un público amplio en un entorno al aire libre.