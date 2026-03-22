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Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

El evento se desarrolla en el Parque Nacional a la Bandera. Habrá sabor, shows en vivo y una experiencia única al aire libre, con una amplia oferta de heladerías de la región

22 de marzo 2026 · 18:27hs
La Fiesta Nacional del Helado Artesanal comenzó este domingo en el Parque Nacional a la Bandera.

Virginia Benedetto / La Capital

La Fiesta Nacional del Helado Artesanal comenzó este domingo en el Parque Nacional a la Bandera.
Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Rosario vuelve a posicionarse como sede de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal, que se realiza finalmente durante dos jornadas en el Parque Nacional a la Bandera, frente al Monumento. Estaba previsto que comenzará el viernes pasado, pero por el temporal se postergó su inicio arrancó este domingo y seguirá este lunes lunes (día no laborable). La propuesta cuenta con entrada libre y gratuita para el público, donde es opcional el consumo.

Más de 20 heladerías de la ciudad y la región participan con sus propuestas en un espacio que combina gastronomía, entretenimiento y actividades para toda la familia.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Ente Turístico Rosario, la Municipalidad local y el gobierno de Santa Fe, y busca consolidarse como una de las citas destacadas del calendario gastronómico.

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Esta edición tiene un valor especial ya que es la novena a nivel provincial y la segunda con carácter nacional. Además, apunta a impulsar al sector en el inicio del otoño, una época en la que el consumo suele registrar una baja.

>> Leer más: El Museo de la Memoria presenta una programación especial a 50 años del último golpe de Estado

Todo lo que tenés que saber para la Fiesta Nacional del Helado Artesanal

El público puede acceder a degustaciones a un precio unificado de $6.000 por dos bochas, con la posibilidad de combinar sabores. El sistema de venta funciona mediante tickets, con valores homogéneos en todos los stands.

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El predio cuenta con una grilla de actividades que incluirá shows musicales, espectáculos infantiles, concursos y sorteos de kilos de helado.

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Este domingo el evento es de 13 a 23, mientras que el lunes de 13 a 20, con propuestas pensadas para un público amplio en un entorno al aire libre.

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