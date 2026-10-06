Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida El siniestro vial sucedió en la noche del lunes en 9 de Julio al 2900. La mujer fue derivada a un sanatorio 6 de octubre 2026 · 07:12hs

Foto: Policía de Santa Fe. Choque y vuelco en 9 de Julio al 2900. La conductora del auto sufrió heridas de consideración

La policía de Rosario consignó esta mañana un fuerte choque y posterior vuelco. Una mujer de 32 años sufrió heridas de consideración al perder del control de su auto y embestir a otro vehículo que estaba estacionado y para luego volcar sobre el pavimento.

El siniestro vial sucedió poco antes de las 20.30 en 9 de Julio al 2900. Según fuentes policiales, Aldana S., quien iba sola en su auto Toyota Corolla, declaró que circulaba por esa arteria en dirección al este y poco antes del cruce con Riccheri chocó contra la parte lateral de un Chevrolet Cruze de color que estaba estacionado y sin ocupantes en su interior.

Como consecuencia del impacto, el Toyota volcó y la mujer resultó lesionada. Al lugar acudió personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias, que determinó que la víctima había sufrido traumatismo cerrado en miembro inferior, y fue derivada a un sanatorio privado para su mejor atención.

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También tras el choque se presentó en el lugar el propietario del Chevrolet Cruze, quien adelantó que presentará el reclamo correspondiente ante el seguro.