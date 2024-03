Violencia narco en Rosario: Entre Ríos y Córdoba blindan sus límites con Santa Fe

Fue el ministro de Seguridad de Entre Ríos y ex jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, uno de los primeros en abrir el paraguas ante esta posibilidad al referirse a la situación de la violencia, puntualmente en Rosario: “Cuando la luz del Estado se enfoca en la narcocriminalidad, es común que los actores elijan otros territorios donde seguir operando, porque no van a pasar a ser buenos chicos. Si no se los detiene, se mudarán de territorio. Puede ser Córdoba, el norte de Santa Fe o Entre Ríos”, explicó el funcionario entrerriano.