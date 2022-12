Video: el ex juez Roberto Váquez Ferreyra, furioso porque le llevaron el auto al corralón

El ex juez Roberto Vázquez Ferreyra protagonizó este jueves un incidente en un control de tránsito a metros de los Tribunales provinciales.

El ex juez Roberto Vázquez Ferreyra protagonizó este jueves un incidente en un control de tránsito a pocos metros del edificio de los Tribunales provinciales . El abogado, que no contaba con la documentación requerida para poder circular, se enojó cuando los inspectores le dijeron que le iban a llegar el auto al corralón. En ese momento grabó con el celular un video en el despotricó contra el intendente Pablo Javkin y lo publicó en Twitter, donde rápidamente se viralizó.

El escándalo se registró en horas de la tarde sobre avenida Pellegrini entre bulev ar Oroño y Balcarce. El ex magistrado y docente de Derecho se encontró con un control de tránsito de rutina, en el que personal municipal le solicitó la documentación del vehículo. Vázquez Ferreyra admitió que conducía el auto de su hija sin tener en su poder la tarjeta celeste, documento que habilita a conducir vehículo ajeno.

Ante esa falta, los agentes municipales decidieron trasladar el coche al corralón y eso desató el enojo del ex juez. Vázquez Ferreyra tomó su celular y grabó en video que publicó en su cuenta de Twitter.

“Hola. Todos me conocen. Roberto Vázquez Ferreyra. Estamos en una ciudad con 270 asesinatos. Y me paran, porque justo estoy con el auto de mi hija. Tengo tres tarjetas verdes encima, menos la del auto de mi hija. ¿Esta es la ciudad que queremos? Pablito, vos me conocés, fui profesor tuyo”, dijo el abogado, mientras guiñaba un ojo, hablándole al intendente Javkin.

Roberto Vázquez Ferreyra.mp4

Vázquez Ferreyra siguió: “Esto tiene que cambiar. Estas cosas no van más en Rosario. Esto se termina. Es vergonzoso que me vengan a joder. Vengo de tomar exámenes en la Facultad (de Derecho), yendo a mi casa, pasando por Tribunales. Tengo todo, patente, seguro, pero no tengo la tarjeta verde. Esto es vergonzoso. Mañana lo vamos a ver en Tribunales”.

Este viernes, Vázquez Ferreyra admitió en LT8 que tuvo un "momento de calentura" y pidió disculpas por haber mencionado a Javkin "quien no tenía nada que ver con todo esto", y aclaró que le mostró a los inspectores la app "Mi Argentina", en la que figuraban todos sus datos y los del vehículo en cuestión. Pero que los inspectores se empecinaron en ver el documento "papel" para acreditar la titularidad del auto. "Hoy iré a buscar el auto al corralón", señaló con resignación.