Remax Flor acompaña la expansión de Funes con un equipo consolidado

Con una oficina de grandes dimensiones y una cartera de 26 agentes, la inmobiliaria se posiciona como referente. Proponen un servicio diferencial con análisis del mercado y estrategias digitales.

Gala Décima Kozameh

7 de septiembre 2025 · 08:05hs
Leonardo Librici frente a las amplias oficinas de Remax Flor en Funes. Es broker y corredor inmobiliario CI 2091.

Foto: Sebastián Suarez Meccia / La Capital

En el competitivo mundo inmobiliario, diferenciarse parece ser una tarea cada vez más desafiante, pero no imposible cuando se tienen ideas, herramientas, innovación y un mercado en constante cambio. De esta forma lo ve el broker titular de Remax Flor en Funes, Leonardo Librici, que entiende que para brindar un buen servicio el foco debe estar puesto en dar valor en cada etapa de la operación.

Desde hace 9 meses, cuando tomó el control de las operaciones en Funes en el gran espacio que tienen en Estación Funes (Córdoba 2231), la apuesta ha sido posicionarse como un referente en la zona, comprendiendo las necesidades de los clientes y las particularidades de la oferta del lugar. “El mercado de Funes está en gran expansión y tenemos todas las herramientas para acompañarlo de la mano de una empresa mundial en el mercado inmobiliario, que es líder en innovación, tecnología y capacitación”, explica Librici sobre la representación de Remax que lleva adelante y donde tiene un equipo de 26 agentes.

Una ciudad en crecimiento más una inmobiliaria que empuja

En la actualidad, Funes es una de las localidades de mayor crecimiento de la provincia. Con ocho barrios privados consolidados dentro de la ciudad y seis proyectos en ejecución, el sitio tendrá una disponibilidad de 2300 lotes nuevos para 2026 y 2027. Según Librici, la inversión general también empuja ese desarrollo: “Se ven nuevas cloacas, asfaltado, la seguridad y eso es algo que la gente elige”, enumera el profesional.

Cuatro locales ocupan las oficinas de Remax Flor en Estación Funes.

Los perfiles que identifica Librici como potenciales interesados en desembarcar en la zona son familias que quieren radicarse o inversores en el área comercial que buscan negocios a corto y mediano plazo: “Tenemos muchos pedidos de locales que se buscan para montar un negocio o invertir y poner en alquiler. Las posibilidades en este sentido son muy amplias porque hay necesidad de emprendimientos de todo tipo”, suma el agente inmobiliario.

Los lotes también son el gran atractivo de los inversores porque “es un bien que no se deteriora”, según el análisis del broker y agrega que incluso algunos han duplicado su valor. “Cuando entrás en un proyecto temprano hay muy buena rentabilidad. Hay algunos donde la gente ganó más del 100% en tres años, comprando un lote a u$s 65.000 y vendiéndolo ahora por encima de los u$s 150.000”, ejemplifica en diálogo con Negocios de La Capital.

Servicio y trato diferencial

La búsqueda de la inmobiliaria está puesta en crear una propuesta de compra y venta diferencial, combinando herramientas tecnológicas con experiencia profesional. Desde hace poco más de un año incorporaron un sistema de análisis comparativo de mercado, que permite segmentar cada zona de la ciudad, cargar las características de un inmueble y conocer los valores de las propiedades similares de los alrededores: “De esa manera reducimos los plazos de venta porque ponemos el precio real de la propiedad y evitamos la devaluación por tenerla demasiado tiempo en el mercado”, explica Librici.

Además, se emiten informes quincenales respecto a la cantidad de visitas obtenidas, posibilidades de venta o desventajas actuales para que el broker y su cliente puedan sentarse y analizar la estrategia de venta. Por otra parte, cada inmueble se presenta con fotografías y videos profesionales para mostrar todo su potencial: “También ofrecemos una presentación diagnóstica gratuita y sin compromiso alguno con un análisis de mercado y plan de comercialización personalizado. Por último, sumamos una hoja de ruta clara de acción hasta la escritura”, suma el referente.

La atención al cliente es una de las bases de Remax Flor, que busca dar una respuesta diferencial en la búsqueda de propiedades.

La visibilidad online es otro de los pilares en la estrategia. Cada inmueble se publica en más de 15 portales inmobiliarios, además de la red Remax que cuenta con 350 agentes en la región que están buscando opciones de compra para sus clientes constantemente. A esto se suma la difusión en redes sociales y campañas segmentadas.

Invitación a nuevos asesores

El crecimiento de la oficina también se apoya en sumar más agentes. Para Librici, la propuesta de Remax Flor es una oportunidad concreta para quienes quieran desarrollarse en el rubro: “Invitamos a los agentes independientes que quieran emprender y capacitarse. Les ofrecemos instalaciones con un equipo administrativo detrás, asesoramiento legal, networking, capacitación continua de alto impacto con entrenadores de ventas, economistas y referentes del sector”, describe.

Además, la estructura de la oficina de 200 mt2 -que ocupa cuatro locales de Estación Funes-, incluye salas de reuniones, soporte administrativo y recursos tecnológicos para que los agentes se concentren en su labor comercial. De forma que, no solo les ofrecen una oficina equipada, sino la posibilidad de ser parte de la red Remax, “lo que multiplica su alcance de clientes y propiedades”, añade.

El equipo completo de Remax Flor en uno de los eventos de la marca.

Por último, el broker explicó que el objetivo de la marca es que el reconocimiento llegue de la voz de los propios clientes: “Nos vemos brindando un servicio de excelencia y posicionarnos para que, el día de mañana, no lo diga yo, sino que lo digan los clientes con su recomendación”, concluye Librici, convencido de que el diferencial de Remax Flor no está solo en la infraestructura, sino en el trato humano y en la capacidad de acompañar a cada cliente en su decisión de compra.

