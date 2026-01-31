La Capital | La Ciudad | Pablo Javkin

Pablo Javkin delega sus funciones a Schmuck por una semana

El intendente hará uso de una licencia por 7 días en que la presidenta del Concejo quedará a cargo de las tareas ejecutivas

31 de enero 2026 · 19:42hs
Pablo Javkin retomará sus tareas el domingo 8 de febrero

Pablo Javkin retomará sus tareas el domingo 8 de febrero

El intendente Pablo Javkin se toma a partir de este sábado una licencia por siete días. Tal como lo establece la Ley Orgánica de Municipios en sus artículos 32 y 33, sus funciones serán asumidas de manera interina por la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck.

Esta rotación administrativa garantiza la normal prestación de servicios y el seguimiento de las obras y planes de control en marcha. La gestión mantiene su agenda operativa sin interrupciones, bajo la coordinación de las secretarías correspondientes y la supervisión de la Intendencia interina.

El intendente Javkin retomará sus funciones habituales el día domingo 8 de febrero, tras este breve receso familiar previo al inicio de la intensa agenda de gestión proyectada para 2026.

