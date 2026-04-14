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Venta de hamburguesas a $1.000 en Rosario: "La gente estuvo al lado nuestro"

El presidente de la nueva cámara de hamburgueseros, Lucas Leyria, dijo que la campaña superó sus expectativas en el primer día fuera de Pedidos Ya

14 de abril 2026 · 13:26hs
Muchas cadenas de hamburguesas unieron fuerzas para recortar gastos.

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Muchas cadenas de hamburguesas unieron fuerzas para recortar gastos.

Varios negocios de Rosario decidieron ofrecer hamburguesas a mil pesos desde este lunes como parte de una agresiva campaña para desvincularse de Pedidos Ya, la principal aplicación de envío a domicilio. "Lo importante de este inicio es que la gente estuvo al lado nuestro y nos acompañó", afirmó uno de los organizadores tras el debut.

Como titular de la nueva cámara que reúne a buena parte de los negocios del rubro, Lucas Leyria trazó un balance parcial positivo con respecto al lanzamiento de la promoción. Después del primer día de ventas a través de Rappi, se mostró sorprendido durante un reportaje en LT8 con respecto a la respuesta: "La llegada fue mucho más de lo que esperábamos".

Al mismo tiempo, el dueño de Marvel Food reconoció este martes que la cantidad de pedidos también generó inconvenientes para cumplir con los clientes que quisieron aprovechar el descuento excepcional. "Obviamente, tuvimos nuestros primeros problemas porque tuvimos que hacer toda la adaptación de nuestros sistemas, ver toda la cadetería nueva y aprender a usarlo", explicó.

¿Cuántas hamburguesas se vendieron a $ 1.000?

El presidente de la Cámara de Hamburgueseros de Rosario dijo que la promoción de mil pesos generó "mucha demanda para un lunes", de modo que algunos negocios no dieron abasto. En cuanto a los preparativos y el resultado final, comentó: "Intentamos calcular un promedio de 150 hamburguesas por local y se superó".

El comerciante añadió que los pedidos a través de Rappi también desbordaron la capacidad de envío con los cadetes. En el medio, los empleados tuvieron que esforzarse para adaptarse a la aplicación. "Cada local estaba acostumbrado a un funcionamiento distinto", acotó uno de los organizadores.

>> Leer más: Desembarco de Uber Eats: el sindicato de cadetes lamenta que el rubro seguirá precarizado

Luego de sellar el pacto para dejar de usar Pedidos Ya, Leyria enfatizó que la promoción de la hamburguesa a mil pesos es real. A su vez, explicó que la nueva plataforma les brinda apoyo económico para fijar este precio de lanzamiento: "A nosotros nos pagan 4.500 pesos como empresa".

El valor que figura en la app se mantendrá disponible hasta el domingo 19 de abril con una serie de condiciones. Por un lado, el envío a domicilio tiene un piso mayor, de modo que hay que sumar algún otro producto al carrito, además del que tiene descuento. Asimismo, este beneficio sólo está disponible para la primera operación a través de Rappi o para quienes no hayan usado el servicio en el último mes.

Nuevas promociones de hamburguesas en Rosario

La cámara rosarina no sólo apostó a la hamburguesa a mil pesos por siete días para arrancar la migración desde Pedidos Ya. El dueño de Marvel Food adelantó que en la segunda semana habrá otra promoción fuerte con el fin de seguir sumando clientes y ventas. El cronograma de la campaña contempla una tercera oferta por siete días a partir del lunes 27 de abril.

En cuanto a la situación actual, el empresario sostuvo que el rubro "anda muy bien, pero en este momento hay muchísima oferta" en Rosario. "Somos demasiados los locales", advirtió con respecto al crecimiento de los proyectos ligados a uno de los platos más populares entre la comida rápida.

Leyria confirmó que no faltan competidores y "la hamburguesa se sigue consumiendo un montón" a nivel local. De inmediato, aclaró: "Obviamente, cada uno debe buscar algo para diferenciarse".

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