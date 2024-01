Venta de autos: las concesionarias advierten que el mercado "está paralizado"

Jorge Pesado Castro, referente del sector en Rosario, dijo que las fábricas no facturan porque "no se definió la aplicación del impuesto interno".

Las concesionarias de autos advierten que el mercado de automotor está paralizado ante la indefinición del impuesto interno. Jorge Pesado Castro, representante de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), explicó que “las fábricas no facturan y por eso no hay precios de venta de los vehículos, el sector está paralizado", porque "como en el caso de los autos no se ha definido aún el tema del impuesto interno, las terminales y las importadoras no quieren facturar porque no saben cómo impactará ese tributo”.