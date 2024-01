Comer afuera ya ronda $ 9 mil por persona y los gastronómicos alertan que bajó el consumo

Los bares y restaurantes sufren los embates de la inflación y hoy salir a come afuera cuesta un promedio de entre 8 y 9 mil pesos por personas.

Carlos Mellano, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Rosario (AEHGAR) , advirtió que “también se pierde rentabilidad ” al no poder trasladar íntegramente el aumento de costos al precio final, es decir a los clientes, y aclaró que un ticket promedio de cena "ya está en torno de los 9 mil pesos por persona".

“La estrategia del gobierno es que le cierren los números. Yo no sé si le cerrarán los números a los comercios y a la gente en general producto de la baja en el consumo. En gastronomía en diciembre tuvimos un baja de entre 20 y 25 puntos. Y en enero va en ese sentido. No solo está la baja del consumo. Está la baja de la rentabilidad producto de no poder trasladar esos aumentos a los precios al comensal”, destacó Melliano.

El vicepresidente de AEGAR sostuvo “muchos gastronómicos han absorbidos los costos para no trasladar al cliente. Pero eso fue en detrimento de la rentabilidad del negocio para aguantar y establecer una baja del consumo hasta que el precio se estabiliza. La inflación para nuestra actividad es letal. Nosotros vamos siempre atrás de los aumentos cuando reponemos. Esta es una actividad muy diversa y puede haber muchos dueños que puedan tener buen almacenamiento, pero no todos lo pueden hacer”.

A modo de ejemplo, Mellano dijo que “no se está lejos” de que una pizza cueste más de diez mil pesos. “Una lata de palmitos vale 12 mil pesos. Cuando establecemos nuestros costos hay que tener en cuenta que tenemos más de un 60 por ciento de impuestos. A los restobares, el ticket promedio les bajó un 25 por ciento. Hoy el ticket promedio para cenar debería estar entre 8 y 9 mil pesos por personas, dependiendo del vino o de otras cuestiones del local”.