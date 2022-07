Vendedores de electrodomésticos: "El termómetro por ahora indica normalidad"

En ese sentido, Calatayud estimó que la situación de tensión que se profundizó este fin de semana a raíz de la renuncia de Martín Guzmán al cargo de ministro de Economía, en medio de un alta tasa de inflación, “se asemeja” a la que se registró durante la parte final del gobierno de Raúl Alfonsín.

“En esa época la gente salió a comprar fervientemente hasta que en un momento dado optó por irse al dólar sin importarle nada. Ese fue el razonamiento que tuvo la gente en ese momento. Después vinieron los saqueos y toda la historia” que terminó con la renuncia de Alfonsín.

“En la actualidad, puede darse una salida de gente a comprar, pero más en función de las necesidades que de los deseos de los consumidores. Eso es lo que está sucediendo hoy”, agregó.

Calatayud precisó que el artículo electrónico “es el primero en recibir la estocada de precios. Todo está dolarizado. No hay fabricante que no tenga insumos hechos en función de dólares. Y al no conseguirse dólar oficial, el importador o fabricante tiene que ir a dólar mep o contado con liqui o el libre. Y ahí está el problema, porque cuestan el doble del oficial. No está todo frenado, pero se avanza muy lento. Los próximos días serán testigos de lo que suceda”.