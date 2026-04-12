Por qué recibirse de médico no es lo mismo que ser médico clínico

El 11 de abril se celebra el Día del Médico Clínico. La Asociación de Medicina Interna de Rosario (AMIR) explica el rol del especialista que actúa como "director de orquesta" del sistema de salud

“¿Cuál es el instrumento que más ha hecho avanzar a la medicina?: “la silla” , respondió Gregorio Marañón , destacado clínico español de mediados del siglo pasado, que con inmensa calidad gráfica y tal vez metafórica , resaltó la inigualable importancia que significa que el médico tenga lugar, espacio y tiempo para (sentarse y) escuchar, comprender, analizar, elaborar una hipótesis diagnóstica y emitir las recomendaciones correspondientes .

Esto simboliza el quehacer y la esencia de la clínica médica : la escucha activa , la relación médico-paciente profunda y el abordaje de una Historia que no es solo clínica, sino fundamentalmente una historia biográfica . Han pasado muchísimos años y la esencia de la clínica médica se mantiene .

Notables clínicos, con reconocidísimo desempeño asistencial, docente y académico de nuestro país y de nuestra propia ciudad de Rosario , han dejado un inmenso legado con el mismo mensaje y ejemplo .

Quienes dan continuidad a esta tarea han sabido interpretar esta herencia: la convicción de que el ser humano no es un conjunto de engranajes aislados , sino una persona que requiere ser acompañada de forma integral , bajo una perspectiva profundamente humanista y holística .

En este sentido, el clínico atiende a cada paciente considerando todos los aspectos de su vida: su pasado, su presente, sus proyectos de futuro, así como su entorno familiar y ambiental.

Qué es realmente un médico clínico

Persiste en el imaginario social un error que debemos aclarar: el título de “médico” obtenido al egresar de la facultad no es sinónimo de “médico clínico”.

La clínica médica es una especialidad con formación de postgrado tan exigente como cualquier otra. La especialidad se llama clínica médica (o medicina interna), denominación que recibe en muchos otros países del mundo, y que requiere entre tres y cuatro años de residencia, formación teórica específica y una intensiva formación práctica en hospitales para obtener la certificación correspondiente.

El riesgo de la fragmentación en la salud

Hoy asistimos a un sistema de salud que, al subespecializarse y tecnologizarse en extremo, se acompaña del riesgo de que la atención de los pacientes sufra una fragmentación y se torne menos humanizada.

Si bien las subespecialidades son indispensables para abordar problemas específicos con alta calidad, hay que tener en cuenta que su intervención aislada, sin un integrador o “director de orquesta”, puede convertir la atención en un laberinto de aportes técnicos sin cohesión.

El clínico como director de orquesta

Es allí donde radica la misión estratégica del clínico: su objetivo no es saber más que el subespecialista en su área específica, sino saber más que nadie sobre el paciente que padece los síntomas.

El clínico es el “director de orquesta” que arma el rompecabezas, coordinando los cuidados y evitando riesgos como la polifarmacia o la superposición innecesaria de estudios.

Es necesario que la sociedad conozca esta función del especialista en clínica médica, que es quien podrá brindar prevención, diagnóstico y tratamiento a la mayoría de las patologías de los adultos.

Un rol clave en una sociedad más longeva

Vivimos tiempos de cambio. Ha aumentado la expectativa de vida, y con el aumento de la longevidad también se han expandido los proyectos de vida en la adultez.

Sin embargo, este horizonte conlleva el desafío de convivir con patologías crónicas como la hipertensión, la diabetes o la artrosis, entre otros. Ante este escenario de pluripatología y mayor vulnerabilidad, la mirada holística del clínico se vuelve indispensable, consolidándose como el eje fundamental para coordinar el cuidado del paciente complejo.

La medicina frente al desafío tecnológico

En un mundo encandilado por el “ojo tecnológico”, la figura del médico de confianza es una necesidad urgente.

El seguimiento longitudinal —conocer al paciente a través de los años— permite que el diagnóstico no sea un frío dato biológico, sino una conclusión biográfica compartida.

El valor de la escucha activa

Cada 11 de abril, en conmemoración de la fundación del Foro de Medicina Clínica (entidad que agrupa a sociedades científicas de Argentina, como AMIR en Rosario), celebramos nuestro día.

Para quienes compartimos esta pasión, la fecha es un recordatorio de que ser clínico es elegir el camino de la escucha activa; es evitar que el paciente se pierda en el laberinto del sistema y garantizar que, por encima de cualquier síntoma o tecnología, prevalezca siempre la integridad de la persona.