UNR: se tensa la paritaria docente y se avecinan paros

El escenario alrededor de los docentes universitarios continúa sumando obstáculos y complicaciones. En este caso, los representantes de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) comunicaron que nuevamente "rechazaron la oferta salarial" que extendió el gobierno nacional por considerarla "insuficiente". De esta manera, el marco de negociación salarial sigue agudizando conflictos cada vez más tensos, y deslizaron que si no se arriba a una situación de acuerdo en la mesa de este miércoles, todo indica que la próxima semana volverán los paros y las medidas de fuerza, y además remarcaron que si no se mejora la oferta puede no haber firma este año.

Vale recordar que el Ministerio de Educación de la Nación había propuesto un aumento de 5 por ciento en el mes de junio sobre el salario de marzo. Otro 5 por ciento en el mes de agosto sobre el salario de marzo. Otro 5 por ciento en el mes de octubre sobre el salario de marzo, y también una cláusula de revisión automática en el mes de diciembre, y otra en febrero 2020.

Asimismo, incluía la incorporación al básico de las sumas no remunerativas y no bonificables en diciembre de este año.

"La oferta salarial resulta inaceptable porque consolida la pérdida salarial de la paritaria anterior y, además, no contempla ningún aumento de sueldo hasta junio (a cobrar en julio)", señalaron desde el gremio de los docentes universitarios.

Y exclamaron: "Se trata de una propuesta salarial indignante, porque son cada vez más los compañeros que no llegan a fin de mes en las cuestiones más elementales".

Tras el rechazo de las representaciones gremiales, la reunión pasó a un cuarto intermedio para el próximo miércoles.

Marcha nacional

"Lo que vemos es que el gobierno sigue dilatando la situación. No creemos que nos vayan a ofrecer lo que pedimos los docentes universitarios. Tenemos programada una marcha nacional para el 16 de mayo, y vamos a ver qué ofrecen este miércoles en la nueva mesa de negociación salarial. Si no hay cambios, la semana que viene tenemos que estar haciendo paros rotundos en todas las universidades", advirtió Laura Ferrer Varela, referente de Coad.

Y explicó: "Ya nos dijeron que el 2018 no lo vamos a recuperar, entonces hay muchas cosas afuera de las negociaciones que estamos llevando adelante. Y la cláusula gatillo que nos ofrecen no es gatillo, sino de revisión".

"Por eso tenemos pocas expectativas para la reunión del miércoles. Hablamos con las distintas federaciones que agrupan a los docentes universitarios y todas nos apuntan que no surgió nada nuevo", agregó Ferrer Varela.

"Nosotros pedimos un 35 por ciento de aumento para recuperar lo perdido el año pasado. Aparte estamos pidiendo cláusulas gatillo, pero ahora, no en diciembre. Y el blanqueo de las sumas en negro que se dio el año pasado. Ese blanqueo lo están poniendo para diciembre y nosotros lo queremos antes de las vacaciones de invierno, en este primer semestre", indicó.

Y avisó que "si no hay acuerdo en estas cosas, no va haber firma este año".

"Las medidas de fuerza de la próxima semana serán paros, y seguramente en coincidencia con la marcha del 16 de mayo. Todavía no decidimos la extensión de esa medida de fuerza, pero sería contundente", subrayó la gremialista.