Una masiva asamblea popular decidió sumarse a la marcha LGBT+ contra los dichos de Milei en Davos

asamblea.png Foto: @parola_manu

Cómo será la marcha en Rosario

Una concurrida plaza votó que la concentración arranque a las 17 en la plaza San Martin, frente a la sede local de Gobernación, y que a partir de las 18 se inicie la marcha hasta el Monumento Nacional a la Bandera.

Participaron de la asamblea personas autoconvocadas y también hubo varios sindicatos y referentes de espacios políticos como el peronismo, el Partido Socialista, Ciudad Futura y el Frente de Izquierda.

Se espera que cientos de personas se sumen a la convocatoria. No es la primera vez que el colectivo Lgtb+ cuestiona el retroceso en las políticas de ampliación de derechos, como el recorte del programa Acompañar, de Apoyo y Acompañamiento a Personas en Situación de Riesgo por Violencia por Motivos de Género, el despido de personas trans del Estado, la eliminación del cupo laboral trans, el DNI no binarie o recortes en programas de salud, como la provisión de medicamentos para el VIH.

El discurso del miedo

En noviembre del año pasado, y en sintonía con la Marcha del Orgullo, Amnistía Internacional expresó su preocupación "por el desmantelamiento de las políticas públicas de género y diversidad y el aumento de discursos de odio hacia las personas LGBTI+".

Así advirtió que la eliminación del organismo encargado de atender las desigualdades de género y la disolución del INADI exponen a las personas LGBTI+ a mayores riesgos y vulnerabilidades, al dejarlas sin una institución estatal para denunciar y combatir la discriminación.

"Lo que se busca imponer es el miedo, pero tenemos que salir a la calle. Buscan imponer que las trabas somos un sujeto de peligrosidad, pero no es así. Tenemos convicciones y sabemos que hay ciertos límites que no se cruzan. Si hay un presidente que no gobierna para el pueblo, la lucha estará en la calle", señaló esta semana en diálogo con La Capital Morena García, poeta y militante travesti.

La movilización federal "antifascista y antirracista" fue convocada en distintas provincias del país. Será el próximo sábado por la tarde. En la asamblea del miércoles se acordarán horarios, recorridos y se elaborará el documento con las consignas de la manifestación.