Repudio al discurso de Milei en Davos: Rosario se suma a la "marcha antifascista y antirracista"

Dura crítica al discurso de Milei en Davos

Para Morena García, poeta y militante travesti, el discurso del presidente no sólo interpela a "maricas, putos, travestis o femeneidades", sino es una advertencia a toda la sociedad. "En otro momento llamó viejos meados a los jubilados, a los trabajadores los consideró casta, a nosotros nos dice pedófilos", se explaya.

Se trata, dice, de discursos que "si bien parecen una locura terminan instalando socialmente una pregunta, una inquietud, en la sociedad y habilita a algunos a pensar que tienen un derecho aristocrático sobre esos cuerpos" y que se dan en un clima de creciente hostilidad hacia las diversidades y de recortes de políticas públicas pensadas para mejorar su calidad de vida.

"Lo que producen estos discursos es escindir estos cuerpos, separarlos que lo que se llama una Nación, para instalar socialmente temas como el cambio de carátula de los femicidios o la posibilidad de que parejas del mismo sexo formen una familia", advierte.

No es la primera vez que el colectivo Lgtb+ cuestiona el retroceso en las políticas de ampliación de derechos, como el recorte del programa Acompañar, de Apoyo y Acompañamiento a Personas en Situación de Riesgo por Violencia por Motivos de Género, el despido de personas trans del Estado, la eliminación del cupo laboral trans, el DNI no binarie o recortes en programas de salud, como la provisión de medicamentos para el VIH.

"Son todas iniciativas trans excluyentes, que apuntan a una parte de la sociedad y tienen como metodología aleccionar a esos cuerpos que se salen de la norma", apunta García y considera que son la demostración de "una extrema crueldad hacia aquellos cuerpos _de los trabas, los viejos o las infancias_ que no reditúan dentro del mercado laboral".

marcha del orgullo2.jpg

El discurso del miedo

En noviembre del año pasado, y en sintonía con la Marcha del Orgullo, Amnistía Internacional expresó su preocupación "por el desmantelamiento de las políticas públicas de género y diversidad y el aumento de discursos de odio hacia las personas LGBTI+".

Así advirtió que la eliminación del organismo encargado de atender las desigualdades de género y la disolución del INADI exponen a las personas LGBTI+ a mayores riesgos y vulnerabilidades, al dejarlas sin una institución estatal para denunciar y combatir la discriminación.

"Lo que se busca imponer es el miedo, pero tenemos que salir a la calle. Buscan imponer que las trabas somos un sujeto de peligrosidad, pero no es así. Tenemos convicciones y sabemos que hay ciertos límites que no se cruzan. Si hay un presidente que no gobierna para el pueblo, la lucha estará en la calle", señala García.

La movilización federal "antifascista y antirracista" fue convocada en distintas provincias del país. Será el próximo sábado por la tarde. En la asamblea del miércoles se acordarán horarios, recorridos y se elaborará el documento con las consignas de la manifestación.