La Capital | Salud | Salud

El nuevo paradigma de la salud ósea: la ciencia detrás de la prevención integral de fracturas

Hasta el 80% de las personas que sufren una fractura por fragilidad no recibe diagnóstico ni tratamiento, advierte la reumatóloga Gisela Kluwak de Grupo Oroño

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

1 de noviembre 2026 · 08:31hs
Google Seguir a La Capital en Google
El nuevo paradigma de la salud ósea: la ciencia detrás de la prevención integral de fracturas

A pesar de contar con herramientas diagnósticas eficaces, hasta el 80% de las personas que sufren una fractura por fragilidad no recibe diagnóstico ni tratamiento, según datos de la International Osteoporosis Foundation (IOF). Esta cifra evidencia la necesidad de fortalecer la detección temprana y repensar cómo se evalúa la salud del esqueleto.

Durante el reciente congreso de la American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) en Boston, el debate clínico volvió a centrarse en una pregunta frecuente: ¿es suficiente una densitometría para estimar el riesgo de fractura?

Si bien este estudio permite medir la densidad mineral ósea, no refleja por completo los factores que determinan la resistencia del hueso. En la práctica, algunas personas sufren fracturas ante golpes o caídas de bajo impacto sin presentar valores densitométricos lo suficientemente alterados como para recibir el diagnóstico de osteoporosis.

Una evaluación personalizada del riesgo

"Esto no significa que la densitometría haya perdido valor, sino que el resultado debe interpretarse dentro de una evaluación médica más amplia", explica la Dra. Gisela Kluwak, reumatóloga de Grupo Oroño.

Para estimar las posibilidades de sufrir una fractura, además del estudio por imágenes se consideran la edad, los antecedentes personales y familiares de fracturas, las enfermedades asociadas, el uso de determinados medicamentos y el riesgo de caídas. La consulta médica especializada permite integrar todos estos datos y definir si corresponde realizar estudios complementarios, iniciar o ajustar tratamientos, o reforzar las medidas preventivas.

La alianza entre músculo y hueso

La mirada actual sobre la salud ósea incorpora la estrecha relación entre el hueso y el músculo. La pérdida de masa muscular, especialmente con el envejecimiento, puede afectar el equilibrio y la movilidad, y aumentar el riesgo de caídas, uno de los principales desencadenantes de fracturas en personas mayores.

El entrenamiento de fuerza adaptado a cada persona es una herramienta clave de prevención. El objetivo ya no es solo tener huesos más resistentes, sino también mantener músculos fuertes que permitan conservar la autonomía.

"El verdadero objetivo de cuidar la salud ósea no es alcanzar un número determinado, sino prevenir fracturas, preservar la independencia y mejorar la calidad de vida", concluye Kluwak.

Noticias relacionadas
En el Hospital Carrasco funciona el Crobit, un centro especializado en tuberculosis

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Allanamiento de sanatorios. La Policía Federal Argentina allanó tres sanatorios de Rosario y otros inmuebles en Acebal por la presunta venta ilegal de fentanilo y morfina.

Allanaron tres sanatorios del sur de Santa Fe por la venta ilegal de fentanilo y morfina

Allanamiento de sanatorios. La Policía Federal Argentina allanó tres sanatorios de Rosario y otros inmuebles en Acebal por la presunta venta ilegal de fentanilo y morfina.

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina

Octubre Rosa recuerda que la información, los controles periódicos y la detección temprana son fundamentales para cuidar la vida.

Timbúes realizó actividades por el Octubre rosa y planifica una jornada interdisciplinaria de salud infantil

Las más leídas

Sorpresa en la obra: hallaron un aguará guazú adentro de una habitación en construcción

Sorpresa en la obra: hallaron un aguará guazú adentro de una habitación en construcción

Ampliaron el alerta por tormentas en Rosario para este domingo

Ampliaron el alerta por tormentas en Rosario para este domingo

Crecida del río Paraná: qué animales pueden llegar a las costas de Rosario y cómo actuar

Crecida del río Paraná: qué animales pueden llegar a las costas de Rosario y cómo actuar

Di María: Cuando vuelve, uno sueña con estas cosas, pero no sabe si se van a cumplir

Di María: "Cuando vuelve, uno sueña con estas cosas, pero no sabe si se van a cumplir"

Lo último

La primera ronda RIGI en Rosario reunió a 43 grandes inversores que buscan nuevos proveedores

La primera ronda RIGI en Rosario reunió a 43 grandes inversores que buscan nuevos proveedores

Granadero Baigorria: el municipio brinda alivio tributario a los vecinos

Granadero Baigorria: el municipio brinda alivio tributario a los vecinos

Largó la maratón de la UNR: más de mil personas se suman a los circuitos de 2, 5 y 10 kilómetros

Largó la maratón de la UNR: más de mil personas se suman a los circuitos de 2, 5 y 10 kilómetros

Falsas ofertas de empleo: un nuevo método de estafa virtual en Rosario

Los timadores publican avisos bajo nombres de panaderías reconocidas y prometen puestos que no existen. Después exigen transferencias de dinero para tramitar supuestos carnets que nunca llegan. Dos locales lo hicieron público

Falsas ofertas de empleo: un nuevo método de estafa virtual en Rosario

Por Nicolás Maggi
Lourdes Gatti, oro en Suecia: cuando los sueños se convierten en leyenda

Por Pablo Mihal
Ovación

Lourdes Gatti, oro en Suecia: cuando los sueños se convierten en leyenda

Rosario mira al cielo: el norte se convierte en el epicentro de la construcción vertical

Por Alicia Salinas, para La Capital
La Ciudad

Rosario mira al cielo: el norte se convierte en el epicentro de la construcción vertical

La trastienda de la pulseada entre radicales y socialistas por el paquete de seguridad

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

La trastienda de la pulseada entre radicales y socialistas por el paquete de seguridad

Planazo de domingo: una muestra que recorre cuatro décadas de Charly García en Rosario
La ciudad

Planazo de domingo: una muestra que recorre cuatro décadas de Charly García en Rosario

La primera ronda RIGI en Rosario reunió a 43 grandes inversores que buscan nuevos proveedores
Economía

La primera ronda RIGI en Rosario reunió a 43 grandes inversores que buscan nuevos proveedores

Las más leídas
Sorpresa en la obra: hallaron un aguará guazú adentro de una habitación en construcción

Sorpresa en la obra: hallaron un aguará guazú adentro de una habitación en construcción

Ampliaron el alerta por tormentas en Rosario para este domingo

Ampliaron el alerta por tormentas en Rosario para este domingo

Crecida del río Paraná: qué animales pueden llegar a las costas de Rosario y cómo actuar

Crecida del río Paraná: qué animales pueden llegar a las costas de Rosario y cómo actuar

Di María: Cuando vuelve, uno sueña con estas cosas, pero no sabe si se van a cumplir

Di María: "Cuando vuelve, uno sueña con estas cosas, pero no sabe si se van a cumplir"

Central Córdoba igualó ante Cañuelas en Tablada por el Reducido

Central Córdoba igualó ante Cañuelas en Tablada por el Reducido

Ovación
La pelea por la tabla anual: Central hará fuerza por River en el superclásico ante Boca
Ovación

La pelea por la tabla anual: Central hará fuerza por River en el superclásico ante Boca

La pelea por la tabla anual: Central hará fuerza por River en el superclásico ante Boca

La pelea por la tabla anual: Central hará fuerza por River en el superclásico ante Boca

San Lorenzo empató y Newells clasificará a la fase final si derrota a Unión

San Lorenzo empató y Newell's clasificará a la fase final si derrota a Unión

Rosarina de Fútbol: Defensores Unidos ascendió a Primera A y barrio Ludueña está de fiesta

Rosarina de Fútbol: Defensores Unidos ascendió a Primera A y barrio Ludueña está de fiesta

Policiales
Quedó firme la sentencia a ocho años para Anibal Lotocki, el cirujano plástico que operó a Silvina Luna
Policiales

Quedó firme la sentencia a ocho años para Anibal Lotocki, el cirujano plástico que operó a Silvina Luna

Zona sur: lo allanaron por una denuncia por violencia de género y encontraron armas

Zona sur: lo allanaron por una denuncia por violencia de género y encontraron armas

El difícil trasfondo de la salidera a un jubilado en el centro: Era dinero para sueldos y alquileres

El difícil trasfondo de la salidera a un jubilado en el centro: "Era dinero para sueldos y alquileres"

Detienen a un adulto y a un menor de edad por venta de drogas

Detienen a un adulto y a un menor de edad por venta de drogas

La Ciudad
Largó la maratón de la UNR: más de mil personas se suman a los circuitos de 2, 5 y 10 kilómetros
La Ciudad

Largó la maratón de la UNR: más de mil personas se suman a los circuitos de 2, 5 y 10 kilómetros

Italianos en Rosario: cierra la inscripción para poder elegir representantes en las elecciones

Italianos en Rosario: cierra la inscripción para poder elegir representantes en las elecciones

Planazo de domingo: una muestra que recorre cuatro décadas de Charly García en Rosario

Planazo de domingo: una muestra que recorre cuatro décadas de Charly García en Rosario

Falsas ofertas de empleo: un nuevo método de estafa virtual en Rosario

Falsas ofertas de empleo: un nuevo método de estafa virtual en Rosario

Se derrumbó una casa precaria durante un incendio impactante en la zona noroeste
La Ciudad

Se derrumbó una casa precaria durante un incendio impactante en la zona noroeste

Guerra al ciberbullying: lanzan un programa integral de educación digital

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Guerra al ciberbullying: lanzan un programa integral de educación digital

Salud mental: especialistas de Rosario rechazan la modificación de la ley

Por Matías Petisce
La Ciudad

Salud mental: especialistas de Rosario rechazan la modificación de la ley

Dispararon en tiendas de Halloween de Estados Unidos y mataron a dos personas
Información general

Dispararon en tiendas de Halloween de Estados Unidos y mataron a dos personas

Halloween: cuál es el origen de esta fiesta y qué es el trick or treat
Información general

Halloween: cuál es el origen de esta fiesta y qué es el "trick or treat"

Sábado con nubes antes de un nuevo alerta amarillo por tormentas
La Ciudad

Sábado con nubes antes de un nuevo alerta amarillo por tormentas

Central lo hizo de nuevo: ganó un partido clave y el sueño de campeón no se lo quita nadie

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central lo hizo de nuevo: ganó un partido clave y el sueño de campeón no se lo quita nadie

Central Córdoba y Argentino, en los extremos en un sábado de máxima adrenalina
Ovación

Central Córdoba y Argentino, en los extremos en un sábado de máxima adrenalina

Cinco recetas fáciles para Halloween con un aspecto terrorífico
Información General

Cinco recetas fáciles para Halloween con un aspecto terrorífico

Entró a una barbería de zona sur y mató a un cliente: fue condenado a 15 años de prisión
Policiales

Entró a una barbería de zona sur y mató a un cliente: fue condenado a 15 años de prisión

El uno x uno de Central ante Sarmiento: El Gato que mostró las uñas para que el Canalla sueñe

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Sarmiento: El Gato que mostró las uñas para que el Canalla sueñe

Cómo se logró el acuerdo para que Uber sea legal en Rosario

Por Diego Veiga
La Ciudad

Cómo se logró el acuerdo para que Uber sea legal en Rosario

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newells

Por Martín Stoianovich
Policiales

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newell's

Vóley: Normal 3, una Escuela con mucha mística que sueña con ser un club

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Normal 3, una "Escuela" con mucha mística que sueña con ser un club

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado
Policiales

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado

Gestiones de Newells para que el próximo partido ante el líder se juegue el fin de semana en Córdoba

Por Hernán Cabrera
Ovación

Gestiones de Newell's para que el próximo partido ante el líder se juegue el fin de semana en Córdoba

Comenzó la ampliación de la Reserva Municipal Los Tres Cerros en el Legado Deliot
La Ciudad

Comenzó la ampliación de la Reserva Municipal Los Tres Cerros en el Legado Deliot

Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales
La ciudad

Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales

Milei regresa a España a dos semanas de enfrentarse con Pedro Sánchez
Política

Milei regresa a España a dos semanas de enfrentarse con Pedro Sánchez

Reforma en seguridad sin acuerdo: Es una discusión ideológica, afirmó Angelini
Política

Reforma en seguridad sin acuerdo: "Es una discusión ideológica", afirmó Angelini