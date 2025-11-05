Básquet: la Copa Santa Fe U15 femenina tuvo finalistas de la Asociación Rosarina

En la final de la Copa Santa Fe de esta categoría que se jugó en Santo Tomé, las chicas de Ben Hur venció a Paganini Alumni de Granadero Baigorria

La Asociación Rosarina de Básquet estuvo muy bien representada por las chicas de Ben Hur y Paganini Alumni.

La final de Copa Santa Fe U15 a nivel femenino tuvo en la final a dos representantes de la Asociación Rosarina de Básquet . Es que tanto Ben Hur como Paganini Alumni de Granadero Baigorria protagonizaron el encuentro final del cuadrangular que se desarrolló en Santo Tomé. En el cotejo definitorio la BH se impuso 58 a 40 en la cancha de Unión.

Para llegar a esta cotejo decisivo, Ben Hur superó a Libertad de Sunchales por 66 a 38, y a Unión de Santo Tomé por 63 a 48.

Mientras que, Paganini Alumni derrotó a Unión de Santo Tomé 45 a 43 con 15 de Cabral y 11 de Vásquez y luego a Libertad de Sunchales por 65 a 35, con 13 de Vásquez.

El plantel de Ben Hur estuvo integrado por: Aymará Vernazza, Mora Cividini, Pilar Fernández Lavina, Candela Fredes, Olivia Dabier, Lara Duflos, Eluney Gómez Pisso, Sofía Vicente, Emilia Blotta, Guillermina Galván, Paula Lamas Fernández y Gemma Dannenberg. DT: Daniela Oldani.

Mientras que para Paganini Alumni actuaron: Branca Tabares, Catalina Castellotti, Luisana Giménez, Malena Aradas, Victoria Rivilli, Paulina Cabral, Priscila Leguizamón, Julia Palmas, Juana Cabral, Valentina Vásquez Kucan, Giovana Ibarra y Malena Valdes. DT: Patricio Pizzonia.

Los play-offs de las formativas

Las divisiones formativas masculinas ya tienen todo definido en la fase regular y se armaron los cruces eliminatorios para determinar a los cuatro mejores de cada categoría.

En el primer nivel en la U21 Sportsmen Unidos (1) se medirá con San Telmo de Funes (8). Los otros duelos serán: Gimnasia (2) vs Atalaya (7), Náutico Sportivo Avellaneda (3) vs Atlantic Sportsmen (6) y Provincial (4) vs Regatas Rosario (5).

En U17 se medirán Sportsmen Unidos (1) vs San Telmo de Funes (8), Gimnasia (2) vs Unión Arroyo Seco (7), Regatas Rosario (3) vs Náutico (6) y Atalaya (4) vs Temperley (5).

Los cruces en la U15 serán: Náutico Sportivo Avellaneda (1) vs Atlético Fisherton (8), Atalaya (2) vs Unión Arroyo Seco (7), Gimnasia (3) vs Atlantic Sportsmen (6) y Talleres (Villa Gobernador Gálvez) (4) vs Libertad (5).

Finalmente, en U13 se verán las caras Náutico Sportivo Avellaneda (1) vs Unión (Arroyo Seco) (8), Sportsmen Unidos (2) vs Provincial (7), Club Atlético Olegario Víctor Andrade (3) vs Libertad (6) y Atalaya (4) vs San Telmo de Funes (5).

El Nivel B, también tiene su cuadro definido. La U21 tendrá estos juegos: El Tala (1) vs Unión Sionista (8), Sportivo Federal (2) vs Unión y Progreso (7), Paganini Alumni (3) vs. Universitario (6) y Sportivo América (4) vs Alumni (Casilda) (5).

Por la U17 jugarán: El Tala (1) vs Tiro Suizo (8), Fortín Barracas (2) vs Unión y Progreso (7), Saladillo (3) vs Paganini Alumni de Granadero Baigorria (6), Echesortu (4) vs Alumni de Casilda (5).

En la U15 se presentarán: Echesortu (1) vs Sportivo Federal (8), Saladillo (2) vs Unión Sionista (7), Alumni de Casilda (3) vs Universitario (6) y Paganini Alumni (4) vs Puerto San Martín (5).

Mientras que la U13 tendrá este calendario: Alumni de Casilda (1) vs Sportivo Federal (8), Fortín Barracas (2) vs Echesortu (7), Calzada (3) vs El Tala (6) y Puerto San Martín (4) vs Unión y Progreso (5).