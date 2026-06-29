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Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida cerca del Parque España

La víctima tenía 38 años. Investigan si sufrió hipotermia o falleció por un golpe en la cabeza

29 de junio 2026 · 12:52hs
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Una persona en situación de calle fue encontrada muerta este lunes en cercanías del Parque España

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Una persona en situación de calle fue encontrada muerta este lunes en cercanías del Parque España
Familiares de la persona fallecida llegaron hasta cercanías del Parque España. Piden que se esclarezca al muerte de Ricardo

Familiares de la persona fallecida llegaron hasta cercanías del Parque España. Piden que se esclarezca al muerte de Ricardo

Un hombre que estaba situación de calle fue hallado sin vida este lunes a la mañana en la zona de San Martín y río Paraná, a pocos metros del Parque España. Las causas de muerte no estaban constatadas fehacientemente, por lo que habrá que esperar el resultado de la autopsia.

Las primeras informaciones indicaban que la persona fue hallada alrededor de las 10 sobre un colchón, tapada con algunas frazadas. De acuerdo con esa versión, una persona que pasaba por allí vio al hombre recostado sobre el colchón en la vía pública, pero al notar un aspecto extraño decidió llamar a la Central de Emergencias 911.

Al lugar acudió personal de la Brigada Motorizada y minutos después del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que constató que el hombre ya estaba sin vida. Según los datos preliminares suministrados por fuentes oficiales, esa persona sería Ricardo Grondoli, quien vivía en ese sector aledaño al Parque de España, frente a los Galpones de la Juventud, junto a un grupo de 8 personas también en situación de calle.

Qué dijo la hermana del hombre

Profundamente entristecida, una mujer que se identificó como hermana de Ricardo que llegó hasta ese lugar apenas le avisaron lo ocurrido, le contó a Telefé Rosario que la última vez que lo vio con vida a su familiar fue el viernes pasado.

Familiares de la persona fallecida llegaron hasta cercanías del Parque España. Piden que se esclarezca al muerte de Ricardo

Familiares de la persona fallecida llegaron hasta cercanías del Parque España. Piden que se esclarezca al muerte de Ricardo

“De vez en cuando venía a mi casa. Estaba bien conmigo. Yo lo veía bien. Después se venía para acá. Había dejado de trabajar a pesar de que tenía un buen trabajo. Trabajaba junto a mi hijo”, explicó la mujer.

Qué sabe del hombre que murió en Parque España

Las versiones obtenidas en el lugar donde encontraron a Ricardo sin vida indicaban que el hombre en el pasado había trabajado como albañil, pero que los problemas de consumo lo empujaron a vivir en la calle. “Los compañeros dijeron que anoche estuvieron tomando unos vinos, que se cayó y se golpeó la cabeza. Mi hermano tenía problemas de salud, lo habían operado de las vías respiratorias. No podía tomar frío. La Policía y la Fiscalía me pidieron el teléfono y dijeron que me iban a llamar. Quiero saber qué le pasó”, dijo la hermana de Ricardo.

>> Leer más: Un hombre en situación de calle murió en un banco de la plaza San Martín

El cuerpo del hombre permanecía sobre el mismo colchón, tapado con las mismas cobijas que lo protegían de las bajas temperaturas, mientras sus familiares aguardaban la llegada de los agentes de la Policía de Investigaciones para iniciar las tareas que determinarán en qué circunstancias se produjo el deceso.

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