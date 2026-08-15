Social Lux impuso su chapa de campeón y se encamina a un nuevo título de la Copa Santa Fe

El equipo femenino de Mercadito goleó 5 a 1 a Defensores de la Costa en el partido de ida y quedó bárbaro para retener. El domingo 23 se define en Avellaneda

Un 5 a 1 inapelable para que las campeonas se ilusionen.

El equipo de Social Lux, que dio un paso bárbaro para volver a dar la vuelta en la Copa Santa Fe.

Con un clima de fiesta, el barrio Ludueña vivió una tarde espléndida con la primera final en el fútbol femenino entre Social Lux. Las campeonas vigentes golearon 5 a 1 a Defensores de la Costa de Paraje Timbo e irán a la revancha, en Avellaneda, con una enorme ventaja. La vuelta se jugará el 23 de agosto.

Las finalistas llegaron a este primer choque después de vencer a Adiur y Colon de Santa Fe, respectivamente, en las semifinales. Mercadito lo hizo por penales y las representantes del norte santafesino goleando en ambos encuentros.

Las dueñas de casa arrancaron de la mejor manera porque a los 5' un potente remate de Evelyn Peralta desde afuera del área abrió el marcador para poner el 1 a 0.

Después el trámite estuvo a pedir de Mercadito, le copó la parada al elenco visitante y sobre los 16' amplióel resultado a su favor con el soberbio zapatazo de Brisa Cortés, que venció la estirada de Giuliana Alegre y marcó el 2 a 0. Golazo.

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La superioridad en los primeros 20 minutos de las locales fue fundamental para encarar el resto del encuentro, porque jugaron tranquilas en todos los sectores y cuando se lo propusieron llegaron con chance al arco visitante.

Con el correr de los minutos, el elenco visitante se adelantó y contó con dos chances para achicar diferencias, con los remates de Urbani y Benítez que encontraron bien para a la golera Estefanía Gauna. En los minutos finales, Mercadito volvió a ser dueña de las acciones y pudo aumentar con los tiros de Peralta y Benítez.

Dos zapatazos y goleada desde el vamos

El arranque de Social Lux en el complemento fue impresionante, porque en 2 minutos marcó dos golazos y sentenció la historia. Al minuto llegó el tanto de Evelyn Peralta, quien aprovechó un quedo de la defensa visitante y con preciso remate puso el 3 a 0. Y cuando todo era algarabía en el barrio Ludueña, apareció el zapatazo de Melisa Alfonsina para anotar el 4 a 0 y que la fiesta sea total.

En los minutos finales las visitantes tuvieron la chance para descontar por intermedio de un tiro penal, pero la golera Gauna se quedó con dl tiro anunciado.

En la contra a los 36', el local puso el 5 a 0 con el cabezazo de Giuliana Nebuloni y, trascartón, Amancay Urbani descontó para Defensores de la Costa.

Social Lux ganó, gustó y goleó a Defensores de la Costa y quedó a muy cerca del segundo título provincial.

Las protagonistas de Mercadito

Social Lux formó con Estefanía Gauna; Magalí Acosta, Pamela Chindamo, Lara Groia y Rocío Serra; Nerina Carruchthes, Janise Busquet, Joana Benítez y Melisa Alfonso; Evelyn Peralta y Brisa Cortés. Suplentes: Micaela Palacios, Guadalupe Guevara, María Ligia Llera, Malena Biolatto, Giuliana Nebuloni, Camila González y Mayra Mansilla. Director técnico: Mauro Palacios.