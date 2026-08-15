El contraataque de Central: denunció racismo y provocación de parte de hinchas de Corinthians

Tras la denuncia por parte de Corinthians a Brasil por hechos discriminatorios en el encuentro ante Central por los octavos de final de la Copa Libertadores, el club de Arroyito dio a conocer un contundente comunicado donde denuncia que “los hinchas del equipo visitante protagonizaron actos que resultan racistas, discriminatorios y provocadores hacia los jugadores de Central y hacia nuestra parcialidad”, que incluyeron “la exhibición de billetes de moneda nacional, que configura una clara burla hacia nuestro país y a ello se sumó la exhibición de una camiseta española”. Así le contestó Central a la denuncia del Timao, equipo con el que jugará el próximo jueves el partido de vuelta en San Pablo tras el 0 a 0 de la ida.

Ya el primer párrafo del comunicado refiere que “en el partido ante Corinthians disputado en nuestro Estadio El Gigante de Arroyito por los octavos de final de la Conmebol Libertadores, hinchas del equipo visitante protagonizaron actos que, a nuestro juicio, resultan racistas, discriminatorios y provocadores hacia los jugadores de Central y hacia nuestra parcialidad, hechos que ocurrieron durante la disputa del partido y también una vez finalizado. En este sentido, cabe referirse a la ya repetida exhibición de billetes de moneda nacional, que configura una clara ofensa y burla hacia nuestro país; a ello se sumó la exhibición de una camiseta española, en otro acto de provocación hacia nuestro público. Estos hechos resultan inadmisibles y de una gravedad que no debemos naturalizar”.

Además, Central indica que “nuestro club cuenta con pruebas que pondrá a disposición de la Conmebol para que intervenga ante estos reiterados actos, que consideramos claramente provocadores y discriminatorios, y que lamentablemente se reiteran cada vez que nos toca enfrentar a algunos equipos brasileños”.

Que Conmebol investigue

Desde Arroyito manifestaron que “solicitaremos a la Conmebol que investigue y le requiera al árbitro del encuentro las pruebas que respalden, de forma irrefutable, los supuestos insultos y actos racistas que el arquero de Corinthians denunció de forma unilateral durante el partido. Respecto de ello, cabe referir al contexto en el que el citado jugador formuló su denuncia: la misma ocurrió justo cuando su equipo había quedado con diez jugadores a raíz de una expulsión, y en el momento en que Central estaba atacando, empujado por su público. La discriminación es un tema demasiado serio como para ser utilizado como una argucia al servicio de la conveniencia deportiva, y estamos dispuestos a denunciar a quienes pretendan valerse de ella con ese fin”.

“Con relación a este hecho denunciado no hemos hallado aún ninguna imagen de actos de esa naturaleza en el lugar de la cancha en el que se encontraba el arquero cuando formuló la denuncia”, advirtió Central.

Contra la discriminación

“Sin perjuicio de lo expuesto, Rosario Central se encuentra realizando una investigación interna sobre cualquier hecho de violencia o discriminación que pudiera haber ocurrido en ocasión del referido partido. Si en el marco de esa revisión apareciera algún hincha de Rosario Central involucrado en una conducta pasible de sanción, el club será implacable en la aplicación de las medidas que correspondan. Rosario Central destina toda clase de recursos a desactivar y desalentar cualquier forma de discriminación dentro de nuestra institución, y lo hacemos no por obligación sino por convicción. En ese camino vamos a seguir, redoblando esfuerzos para continuar en la construcción de un club que defiende esos valores”, añadió el club en el comunicado pospartido.

Por último, el club remarcó: “no podemos dejar de resaltar nuestra preocupación respecto de un patrón que se repite y que consideramos debemos reflejar, respecto a la impunidad de parte de ciertos clubes en la búsqueda de obtener una ventaja deportiva a través de la amenaza permanente de denunciar y amedrentar al rival de turno.

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La versión de Corinthians

Corinthians denunció un episodio de racismo durante el desarrollo del segundo tiempo contra el arquero brasileño Hugo Souza. El futbolista del Timao alertó al árbitro uruguayo Andrés Matonte sobre los agravios que recibió desde un sector de la tribuna del Gigante de Arroyito. El episodio ocurrió a los 20 minutos de la parte complementaria. Ante el aviso de Souza, Matonte activó el protocolo contra el racismo y detuvo el encuentro para aplicar el procedimiento establecido por la Conmebol.

Durante el incidente, ngel Di María también intervino dentro del campo de juego y pidió calma a los hinchas canallas. Una vez finalizado el encuentro en Rosario, el club brasileño difundió un comunicado en el que repudió los hechos y reclamó una investigación. “Corinthians repudia vehementemente y lamenta un nuevo episodio de racismo en el fútbol”, expresó la institución de San Pablo.

El club agregó que algunos hinchas del equipo local cometieron “actos racistas en las tribunas” contra Hugo Souza. “Es indignante que, una vez más, estemos presenciando escenas como esta que no representan los valores del fútbol”, señaló el Timao.

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La palabra del arquero Souza

Por su parte, después del partido, Hugo Souza habló sobre el episodio y reclamó medidas para evitar nuevos casos de racismo en los partidos internacionales. “Lamentablemente, siempre que venimos a jugar es así, parece algo común”, afirmó el arquero en zona mixta.

Souza detalló los insultos que recibió desde las tribunas: “Durante todo el partido me llamaron mono, macaco, negro de mierda. Lo único que puedo hacer es avisarle al árbitro y hablar con él”.

“Esperamos que algo cambie para que este tipo de cosas no vuelva a suceder”, concluyó el brasileño.

El caso quedó a la espera del informe oficial y de una eventual intervención disciplinaria de la Conmebol. El organismo continental contempla sanciones frente a episodios de racismo y puede aplicar medidas económicas y deportivas si se confirman los hechos denunciados.