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Ángel Di María: "Fuimos superiores a Corinthians durante los 90 minutos"

El capitán de Central analizó el partido minutos después del pitazo final y aseguró estar "orgulloso" de lo que hizo el equipo. El próximo jueves se definirá la serie en Brasil

14 de agosto 2026 · 08:52hs
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Ángel Di María ponderó el rendimiento de Central y consideró que el empate no fue el resultado más justo.

LA CAPITAL/Celina Mutti Lovera

Ángel Di María ponderó el rendimiento de Central y consideró que el empate no fue el resultado más justo.

Central empató sin goles ante Corinthians en el primer choque de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, tras noventa minutos disputados y de mucho roce físico. Una vez terminado el duelo, Ángel Di María habló y dio sus primeras sensaciones tras un encuentro trababado, donde el Canalla hizo méritos como para quedarse con algo más que una igualdad.

En su análisis, Fideo ponderó al Canalla y aseguró que estuvieron por encima de los brasileños en lo que respecta a rendimiento: "Creo que desde que empezó el partido, el primer tiempo nos costó por el viento, pero así y todo creamos ocasiones. Jugamos muy bien. Es Copa Libertadores, octavos de final y tenés un rival enfrente que tiene muchísima calidad, que juega muy bien al fútbol, pero creo que durante los 90 minutos fuimos superiores".

En sus breves declaraciones, el capitán Canalla cerró: "Creamos un montón de ocasiones, podríamos haber convertido, pero el fútbol es así, terminó 0 a 0 y se definirá allá".

>>Leer más: Central: un regreso esperado y un debut, todo en un puñado de minutos

Con la iguadad sin goles, la eliminatoria queda completamente abierta. La revancha se disputará el próximo jueves 20 en la Neo Química Arena de San Pablo, donde se definirá cuál de los dos equipos obtendrá el boleto a los cuartos de final del certamen continental.

El mensaje a Lionel Messi

"Le mandé mensajes, no respondió. Es algo normal. Quisimos estar ahí con él, pero respeto que sea algo íntimo de la familia, obviamente. Quiero que sepa que lo apoyamos en este momento tan duro”, expresó Fideo al ser consultado sobre el momento que transita Messi tras el fallecimiento de su papá, Jorge.

Y cerró con un mensaje para Leo: “La vida es así, pasan estas cosas y ojalá tenga fuerza para seguir adelante”.

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