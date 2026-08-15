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Cómo le fue a Central las últimas veces que puso un equipo alternativo o con mayoría de suplentes

La decisión que tomó Almirón para visitar a Barracas es la misma que la de otros técnicos en los últimos años: lo hicieron Holan, Lequi y Russo

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

15 de agosto 2026 · 15:22hs
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La última vez que Central puso un alternativo fue ante Tigre

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La última vez que Central puso un alternativo fue ante Tigre, en el pasado torneo Apertura. Dos días después jugaba por Libertadores.

Una vez más, como varias veces en los últimos años, el calendario pone en aprietos a Central, obligándolo o al menos invitándolo a poner un equipo alternativo o un mix con el fin de guardar jugadores. Es lo que ocurrirá este domingo en la cancha de Barracas Central, donde el entrenador Jorge Almirón apostará por un equipo prácticamente alternativo.

Por eso, el repaso de cómo le fue al Canalla en esos partidos en los que no puso en la cancha todo su potencial. Tuvo resultados para todos los gustos.

El antecedente más cercano es en el pasado torneo Apertura, cuando Almirón puso un equipo suplente ante Tigre, en el postergado de la novena fecha, que se jugó después de la última de la fase de grupos.

Almirón, con Central ya clasificado

Central ya estaba clasificado a los playoffs y el técnico decidió guardar jugadores porque 48 horas después debía afrontar el choque por la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay. Después vendrían los octavos de final, que finalmente lo cruzaría ante Independiente. Fue 1-1 en el Gigante. De ese equipo formaron parte, por ejemplo, Facundo Mallo, Carlos Quintana (no venían siendo titulares) y Franco Ibarra, quien no podía jugar frente a los paraguayos por suspensión.

>>Leer más: Central y un empate que dejó buenas sensaciones: en San Pablo puede ganarle a Corinthians

Antes, con Ariel Holan como técnico, en el Clausura 2025 Central fue a cancha de Independiente con un mix, pero con mayoría de suplentes porque el equipo ya había sacado pasaje a los octavos de final.

Francesco Lo Celso fue uno de los titulares ante Independiente, cuando Hola guardó jugadores porque Central ya estaba clasificado a los playoffs.

Francesco Lo Celso fue uno de los titulares ante Independiente, cuando Hola guardó jugadores porque Central ya estaba clasificado a los playoffs.

Fue el partido de la expulsión de Ignacio Malcorra al término del encuentro, que terminó con victoria del Rojo por 1 a 0. Después llegaría la caída frente a Estudiantes, en el Gigante, el día del famoso pasillo de espaldas por parte de los jugadores del Pincha.

Otra vez ante el Rojo

También contra Independiente, por la fecha 11 de la Liga Profesional 2024, Central fue a Avellaneda con un equipo alternativo. Esa decisión correspondió al por entonces técnico canalla Matías Lequi porque días después debía afrontar el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana, frente a Fortaleza, en Brasil.

Central perdió ese día en el estadio Libertadores de América y le sucedió lo mismo en terreno brasileño, quedando afuera de toda competencia internacional.

Y un poco más atrás en el tiempo, hubo otro técnico que dispuso de un equipo con mayoría de suplentes. Fue Miguel Ángel Russo, en la cancha de Deportivo Riestra, donde el Canalla ganó 2-0 con goles de Luca Martínez Dupuy y Fabricio Oviedo, también por la Liga Profesional 2024.

Martínez Dupuy celebra el primero de Central, junto a Giaccone. El 2-0 de Central sobre Riestra con un alternativo lo marcó Fabricio Oviedo.

Martínez Dupuy celebra el primero de Central, junto a Giaccone. El 2-0 de Central sobre Riestra con un alternativo lo marcó Fabricio Oviedo.

Esa vez Russo preservó futbolistas porque se le venía el choque por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 contra Peñarol, en Uruguay, en el que el equipo buscaba el pase a los octavos de final. Se quedó afuera y bajó a la Copa Sudamericana.

En pocos años, Central estuvo varias veces frente a la necesidad de guardar jugadores. Lo hicieron Holan, Lequi y Russo. Y siempre apuntando a partidos de mayor impacto.

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