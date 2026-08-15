Rosario se prepara para El Niño: el municipio reunió a organismos de emergencia

El municipio convocó a fuerzas de seguridad, Bomberos, Cruz Roja, empresas de servicios y áreas provinciales para coordinar la respuesta ante lluvias fuertes

El municipio reunió a organismos de emergencia para reforzar la respuesta ante la llegada de El Niño

Rosario sigue reforzado su esquema de respuesta ante la llegada del fenómeno El Niño , que podría generar un período de lluvias más intensas y frecuentes. En ese marco, la Municipalidad reunió a representantes de organismos de emergencia, fuerzas de seguridad, empresas de servicios y distintas áreas provinciales y municipales para coordinar protocolos y recursos ante eventuales temporales.

El encuentro se realizó en el Palacio Municipal y fue encabezado por el secretario de Gobierno, Sebastián Chale , quien señaló que el objetivo es conformar los comités operativos que tendrán a su cargo la respuesta ante posibles emergencias climáticas.

“Las tareas preventivas ya se vienen haciendo, sobre todo las obras hidráulicas, pero la respuesta a la emergencia empieza a coordinarse a partir de ahora”, explicó Chale.

Durante la reunión se comenzó a relevar qué capacidad operativa, equipamiento y recursos humanos tendrá disponible cada organismo en caso de que se produzcan episodios de lluvias intensas.

El Niño ya está presente

El director general de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Gonzalo Ratner, remarcó que el fenómeno climático dejó de ser una posibilidad y ya está instalado.“El fenómeno del Niño ya es una realidad, no es un pronóstico, sino que es una certeza”, afirmó.

Según explicó, Rosario atraviesa actualmente un trimestre bajo condiciones de El Niño y los pronósticos apuntan a que el fenómeno pueda ser fuerte y sostenerse hasta el final del verano próximo.

En ese contexto, Ratner planteó que la preparación no puede limitarse a una acción puntual ante una tormenta, sino que requiere mantener en funcionamiento las mesas de coordinación entre los distintos organismos.

“Hay que trabajarlo a largo plazo, mantener estas mesas de trabajo coordinadas, actualizadas, y tratar de optimizar la respuesta involucrando todos los factores”, sostuvo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había informado a comienzos de agosto que las condiciones del ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) eran consistentes con una fase cálida o El Niño y que los modelos indicaban una probabilidad cercana al 100% de continuidad del fenómeno durante el trimestre julio-agosto-septiembre de 2026.

Qué organismos participaron

La reunión convocó a organismos que pueden intervenir ante una emergencia climática. Participaron representantes de Bomberos Voluntarios y Zapadores, Policía de Santa Fe, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional, además de la Cruz Roja.

También estuvieron presentes representantes de las empresas de servicios Litoral Gas, Aguas Santafesinas (ASSA) y la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Por parte del municipio participaron las áreas que integran los distintos comités de emergencia: Salud Pública, Desarrollo Humano y Hábitat, Control y Convivencia, Movilidad y Ambiente y Espacio Público.

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La provincia estuvo representada, entre otros funcionarios, por el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, y el subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad, Marcelo Albornoz.

Las tareas preventivas que ya realiza el municipio

La preparación para la temporada de lluvias no comenzó con esta reunión. Desde el municipio señalaron que ya se vienen realizando tareas destinadas a mejorar el escurrimiento del agua y reducir riesgos.

Entre ellas se encuentran la limpieza de sumideros, desagües y drenajes a cielo abierto, el mantenimiento de bocas de tormenta y el monitoreo de sectores donde suelen producirse anegamientos.

También se realizan tareas de zanjeo y desagüe de canales y arroyos, además del refuerzo de los servicios de higiene urbana.

En materia de arbolado, se llevan adelante trabajos de poda y escamonda, junto con la extracción de árboles secos o enfermos y su posterior reemplazo, con el objetivo de reducir riesgos durante las tormentas.

A esto se suman tareas de desmalezamiento de espacios verdes, reparación de columnas de alumbrado con bases deterioradas y limpieza de residuos en calles, veredas, espacios públicos y alrededores de los contenedores.

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Ratner explicó que ahora el objetivo es complementar esas tareas de prevención con una planificación específica para la respuesta ante una eventual emergencia.“Todas las áreas que estaban involucradas en esta reunión tienen relación a tareas operativas durante el período de lluvias y, si hay consecuencias, cómo dar respuesta en forma organizada y coordinada”, señaló.

Revisar lo ocurrido para anticiparse

Durante la reunión también se repasaron experiencias de fenómenos climáticos anteriores para identificar aprendizajes y posibles escenarios.

Chale aclaró que los antecedentes no necesariamente se repiten de la misma manera, pero consideró que permiten analizar comportamientos y mejorar la preparación. “La ciudad evolucionó mucho, tanto en el sistema de emergencia como en las obras de infraestructura hidráulica, pero por supuesto que también ha crecido la ciudad y la región”, planteó.

Por eso, sostuvo que el desafío es combinar las obras que ya se realizaron con una planificación que permita anticipar cómo podría responder Rosario ante un período de lluvias más intenso.

“Hay que analizar comportamientos y ensayar algunos pronósticos pensando en la prevención”, agregó.