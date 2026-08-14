Allanamientos de agentes federales a una empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros Los procedimientos se realizaron en un establecimiento ubicado en la zona sur dedicado a la comercialización de productos farmacológicos y botánicos 14 de agosto 2026 · 07:46hs

Foto: Policía Federal Agentes federales con parte de los elementos incautados en la empresa de zona sur de Rosario Foto: Policía Federal Otros de los elementos secuestrados en los procedientos en zona sur de Rosario

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron dos allanamientos en Rosario a una empresa ubicada en la zona sur de la ciudad, dedicada a la fabricación de productos farmacológicos, sustancias medicinales y productos botánicos, y que es investigada por presunta evasión de controles aduaneros para el ingreso y egreso de ese material.

La causa judicial que derivó en los procedimientos se inició en junio y fue impulsada por la Unidad Fiscal de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos. Ese organismo judicial solicitó a los efectivos federales para que se realicen investigaciones con el fin de comprobar distintos datos respecto a una empresa dedicada a los insumos botánicos y de farmacia.

Fuentes de la Policía Federal indicaron que los investigadores constataron que la empresa “introducía al país y despachaba al exterior mercadería farmacológica, medicinal y botánica eludiendo los controles de la Aduana Argentina, utilizando para ello rutas no autorizadas, con el fin de evitar el pago de impuestos y regulaciones vigentes del Estado Nacional”.

Dónde se realizaron los allanamientos Con el caudal probatorio obtenido por los federales, la Unidad Fiscal solicitó al Juzgado de Garantías de Rosario a cargo de Julio Vera Barros, las correspondientes órdenes de allanamientos para los inmuebles de la firma, ubicados en las calles Hilarión de la Quintana y Rodrigo M. Ross.

Otros de los elementos secuestrados en los procedientos en zona sur de Rosario Foto: Policía Federal Durante los procedimientos, se notificó de la causa a un hombre, argentino y mayor de edad. Además, se secuestraron más de 17 millones de pesos,7.000 dólares, discos rígidos y dos notebooks con información de relevancia para la causa, biblioratos, liquidaciones y contratos sobre operaciones y exportaciones de la empresa. Los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley 22.415 (Código Aduanero-Contrabando).