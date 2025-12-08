La Capital | Ovación | Liga Femenina

Liga Femenina de Básquet: Náutico cerró el Apertura siendo un equipo competitivo

Las chicas de Náutico hicieron un buen papel en el Apertura de la Liga Femenina de Básquet y mejoraron considerablemente su producción de la temporada pasada

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

8 de diciembre 2025 · 18:44hs
Náutico logró siete triunfos y se hizo fuerte en Rosario en la Liga Femenina de Básquet.

Náutico logró siete triunfos y se hizo fuerte en Rosario en la Liga Femenina de Básquet.

El básquet femenino de Náutico tuvo un año espectacular. Ganó varios títulos en los torneos de la Asociación Rosarina, fue campeón de la Copa Santa Fe y en la Liga Femenina de Básquet superó en el Apertura con creces lo hecho en la temporada pasada.

Este fin de semana, el equipo disputó el cuadrangular clasificatorio de postemporada en James Craik, provincia de Córdoba, y demostró estar a la altura de las circunstancias.

Cerró su participación el domingo con un triunfo por 81 a 60 frente a San José de Mendoza. La goleadora del equipo que dirige Guillermo Carrozzo fue Selena Medrick (17 puntos). La siguieron Sofía González (14), Isabella Boullón (11), Luz Tamietti (11), Guadalupe Castelnuovo (10) y Pilar Pajello (8).

Antes había perdido contra el local Chañares el viernes por 90 a 68 y el sábado frente a Quimsa de Santiago del Estero, por lo cual finalizó en la tercera colocación y no pudo avanzar de fase.

Náutico mejoró su participación

No obstante, hizo una gran fase regular donde terminó en el séptimo puesto en su zona en la Conferencia Norte con un récord de 6-10. Sumando el cuadrangular en la temporada 2025/26, acumula 7 triunfos y 12 derrotas.

Estas siete victorias ya superan con creces lo realizado en la temporada 2024/25 donde entre la fase regular y los playoffs del Apertura y Clausura ganó solamente cuatro partidos y perdió 29.

