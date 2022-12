Tras la muerte de Cande, Pablo Javkin pidió no festejar con armas de fuego en Año Nuevo

El intendente Pablo Javkin pidió este miércoles no festejar con armas de fuego durante la celebración del Año Nuevo para evitar otra muerte como la que ocurrió en Navidad. Candelaria , de cinco años, perdió la vida tras ser alcanzada por una bala disparada al aire en barrio Alvear.

"Debemos pelear contra la violencia en todos los órdenes, contra esa violencia que también es algo cultural. Es incomprensible cómo alguien puede festejar tirando un tiro al aire sabiendo que puede matar a una nena de 5 años", sostuvo Javkin este miércoles por la mañana, luego del acto donde el gobierno provincial anunció obras por $50 mil millones para la zona sur de Rosario.

321464025_2126551207543249_7172715763865254464_n.jpg Candelaria Agostina Enrique, de 5 años, murió al ser herida en la cabeza por una "bala perdida" que alguien disparó en los festejos de Navidad.

Y agregó: "Más allá de la investigación, de cómo se dé y que se sepa qué vecino fue. Como si no hubiera hechos de violencia en Rosario como para tener que agregarle una tragedia como esta. Que obviamente no está ligada a los hechos que vemos diariamente, pero que genera una sensación horrible e insoportable".

>> Leer más: Murió la nena de cinco años que había recibido una bala perdida la madrugada de Navidad

En ese sentido, planteó: "Parte de lo que tenemos que asumir como sociedad son las batallas culturales contra los hechos que perjudican a los demás. Y en escala encontramos a la pirotecnia, que perjudica no solo a los animales sino a chicos autistas y personas mayores. Pero sobre todo el uso de armas. Y sobre todo las que ingresan por el delito pero que luego se naturaliza en otro tipo de cosas. Para algunos resultará una manera de expresar algo, pero genera estas situaciones. Espero que en año nueva no suceda con el pedido de que por favor no usen armas para celebrar nada".