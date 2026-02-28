La Capital | Turismo | Monumento a la Bandera

El Monumento a la Bandera y La Florida, protagonistas en el mapa turístico nacional

Las dos postales rosarinas destacan gracias a reseñas, calificaciones y fotos que usuarios de toda Argentina comparten en Google Maps

28 de febrero 2026 · 10:51hs
El Monumento a la Bandera y La Florida confirman su vigencia como destinos históricos y recreativos de la ciudad.

El Monumento a la Bandera y La Florida confirman su vigencia como destinos históricos y recreativos de la ciudad.

El Monumento Nacional a la Bandera y el balneario La Florida de Rosario se ubicaron entre los lugares más populares de Argentina según un relevamiento de Google Maps, basado en reseñas, puntuaciones y fotos aportadas por los usuarios.

El listado incluye atracciones turísticas, playas, museos, parques y restaurantes que reciben visitantes locales y extranjeros durante todo el año. La presencia de estos emblemas refleja el interés real que generan y su visibilidad digital, un factor cada vez más relevante para quienes planifican viajes desde el celular.

Google Maps dejó de ser solo una herramienta de orientación. Hoy funciona como guía de consulta, espacio de recomendación colectiva y vidriera turística global. Cuantas más opiniones, calificaciones y fotografías recibe un lugar, mayor es su exposición y, por ende, sus posibilidades de atraer nuevos visitantes. En ese ecosistema digital, Rosario logró destacarse con dos de sus postales más representativas.

El Monumento a la Bandera, uno de los símbolos históricos más importantes del país, se levanta a orillas del río Paraná. Sus recorridos guiados y el mirador panorámico permiten apreciar la ciudad desde lo alto, mientras que las miles de imágenes compartidas por los visitantes muestran tanto la magnitud de su arquitectura como la majestuosidad del río que lo rodea. La fusión de historia y paisaje lo consolida como un punto de referencia para turistas y residentes.

007-001-monumento
El Monumento a la Bandera se afianza como monumento histórico de la ciudad y el país.

El Monumento a la Bandera se afianza como monumento histórico de la ciudad y el país.

La Florida, por su parte, es un espacio tradicional de recreación y esparcimiento que combina playa, servicios, actividades deportivas y atardeceres emblemáticos sobre el Paraná. Su ubicación y la facilidad de acceso explican su popularidad sostenida, mientras que la interacción constante en redes y reseñas evidencia que sigue siendo un destino elegido para escapadas y fines de semana.

El ranking no se limita a Rosario: incluye puntos icónicos de distintas provincias, reflejando la diversidad del turismo argentino. Entre ellos se destacan las Cataratas del Iguazú, la Plaza de Mayo, el Obelisco, el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional Tierra del Fuego. También se destacan espacios urbanos como el Jardín Japonés y el Parque El Rosedal.

007-002-laflorida
La Florida atrae viajeros de ciudades aledañas a Rosario que quieren disfrutar de la costa.

La Florida atrae viajeros de ciudades aledañas a Rosario que quieren disfrutar de la costa.

En cultura y gastronomía, el ranking resalta museos con fuerte identidad histórica o deportiva, como la Casa Histórica de la Independencia y el Museo de la Pasión Boquense, así como restaurantes tradicionales que concentran miles de reseñas, demostrando que la experiencia culinaria sigue siendo parte central de la agenda de los viajeros.

Más que un premio formal, el listado refleja hábitos, búsquedas y experiencias compartidas por los usuarios. La aparición del Monumento a la Bandera y La Florida confirma la vigencia turística de Rosario y su capacidad de combinar historia, recreación y paisaje de manera atractiva, consolidando a la ciudad como un destino que sigue vigente entre las opciones de quienes planifican viajes por Argentina.

