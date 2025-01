Tragedia vial en la costanera: "Fueron milésimas de segundos, no tuvimos tiempo de reaccionar"

Cuando ese traslado hacia la ciudad de Córdoba se llevaba adelante, Darío García habló con el canal de televisión El Doce TV y describió lo que tuvo que sufrir. “No puedo hablar del tema. Yo ya declaré en la causa. Lo que quiero es agradecer a un montón de personas que estuvieron junto a nosotros y que están también este momento. Yo solo no podría seguir adelante”, dijo García.

García dijo que su hija Victoria, sobreviviente de la tragedia, “está bien, no tuvo quebraduras, solo golpes superficiales por suerte. Ha evolucionado muy bien. Mi prioridad ahora es Vicky. Después veremos lo del pedido de justicia por lo que hizo un chico de 20 años, que es un asesino al volante. No tiene otra definición”.

Cambiar las penas por muertes de tránsito

El hombre consideró que “hay que cambiar las penas por las muertes en el tránsito, porque las actuales son muy leves comparadas con el daño que causan estas personas. Mi objetivo a partir de ahora es trabajar para que tragedias como la que vivimos no vuelva a repetirse. Y si se repite, que los responsables sepan que sufrirán consecuencias y que piensen dos veces antes de correr picadas”.

tragedia vial.jpg Foto: La Capital / Leonardo Vincenti

En su primera declaración pública, García aprovechó la oportunidad para agradecer toda la ayuda y contención que recibió en Rosario. En ese sentido, mencionó al “director del Hospital de Niños, al cuerpo de médicos, enfermeros, psicólogos y cirujanos. A todos los que atendieron a Vicky. También agradecer al Hotel Ariston. Tuvieron muy buena predisposición con nosotros, mis familiares y amigos se allí mientras duró todo esto. También agradecer a los gobiernos de Córdoba, Santa Fe y al intendente de Rosario. Nunca creí que iba a tener tanto apoyo”, destacó.

García recordó que la tragedia ocurrió “en la costanera de Rosario, un lugar donde todo el mundo sale a caminar, a trotar, a pasear. Es el lugar más importante de Rosario". Analizó: "No tiene explicación cómo corrieron una picada en ese lugar. Fueron milésimas de segundos que no dieron tiempo a reaccionar. Es un milagro que Vicky y yo estemos vivos".

En cuanto al joven conductor del auto que causó la tragedia, sostuvo: "Al que hizo esto no le voy a decir nada. De eso se tiene que encargar la Justicia. Solo Dios sabrá castigar, allá en el cielo. Solo espero justicia y le den la máxima pena, aunque es poco porque el daño que causó es mucho más de los años que pueda estar preso. Este chico no tiene idea del daño que causó. No tengo más nada que decir”.