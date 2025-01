Tragedia en el Jockey: la fiscal imputó a los dos intendentes del club por la muerte de Facu

Así lo reveló Víctor Corvalán, quien junto a la abogada Evelyn Quain ejercen como apoderados de la parte querellante, Gabriel Gorga y María José Chena, papá y mamá de Facu. "Hay testigos que afirman que la mesa directiva estaba al tanto de las irregularidades que desembocaron en la trágica muerte del niño, al tal punto de que en una ocasión un socio fue sancionado por introducir un toallón en el mismo ducto que terminó succionando el pie del chico. Y otro socio declaró que hace unos años también él sufrió la succión de un brazo, al punto que lo informó por escrito y otra persona puso personalmente en conocimiento del presidente del club ese episodio", enumeró Corvalán.

Un año sin Facundo Gorka

La tarde del 2 de enero de 2024 Facundo Gorga, de 10 años, perdió la vida en una pileta del Jockey Club de Rosario "que era una trampa mortal". Sus piernas fueron succionadas por un ducto del sistema de filtrado que tenía una potencia mucho mayor a la permitida, y no contaba con rejilla de protección. Aunque un montón de adultos intentaron sacarlo recién fue posible cuando alguien logró apagar la bomba. Eso ocurrió muchos minutos después de que Facu quedara atrapado bajo el agua. "Nuestro hijo murió en esa pileta. No fue un accidente, fue un homicidio. Una muerte anunciada y prevenible porque muchos de los máximos responsables del club sabían lo que pasaba y nunca hicieron nada".

María José Chena y Gabriel Gorga son los padres de Facu. Desde hace un año habitan la desolación. "No hace falta que diga que antes del 2 de enero nosotros teníamos una vida. Ahora no sé, yo soy una sombra, me levanto y no sé qué hacer", dijo Gabriel en el primer aniversario de la muerte de su hijo, durante una extensa charla con La Capital.

En medio de las lágrimas y del abatimiento, algo hace que este papá levante la cabeza y cambie el tono de voz. Algo que lo vuelve a conectar a este presente, pero que sobre todo le permite seguir. Y eso pasa cuando dice, con firmeza absoluta y una convicción inclaudicable que confía "plenamente" en los abogados que tomaron el caso para defender a Facu y a su familia, y que está convencido de que los máximos directivos del Jockey Club serán imputados por su responsabilidad en la muerte de su hijo. "Se va a hacer Justicia, lo sé".