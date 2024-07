Tres imputados por el ahogamiento en el Jockey: para la mamá de Facundo, "hay más responsables"

Ya son tres los imputados en el marco de la investigación por la muerte de Facundo Gorga , el nene de 10 años que falleció en una de las piletas que el Jockey Club tiene en su sede de Fisherton el pasado 2 de enero. Para la mamá de Facundo, sin embargo, "hay más responsables". La mujer destacó que no hubo una respuesta institucional a más de seis meses del hecho y que ya se había advertido sobre la peligrosidad del ducto en el que quedó atrapado el niño .

Consultada sobre esta nueva imputación, la mamá de Facundo sostuvo: "El imputado está por encima de los intendentes. Su responsabilidad era supervisar el trabajo que hacían el encargado de mantenimiento y los intendentes. Descargó la responsabilidad en los operarios, pero la línea no tiene que cortarse por lo más fino", manifestó.

María José Chena destacó que la muerte de su hijo fue producto de "una cadena de negligencias" y que "es difícil ubicar la negligencia en uno de los actores de todo este proceso". Analizó: "Puede haber operarios que tengan responsabilidad en el caso, pero no se agota ahí. La vida de la gente en un club o en cualquier institución no puede estar sobre la espalda de un encargado de mantenimiento. Hay instancias superiores que van controlando y dando órdenes".

En tanto, remarcó que "lo sorprendente es que el imputado dijo que no conocía el ducto. Un gerente de operaciones, que supervisa la tarea del encargado de mantenimiento y demás operarios, no conoce el ducto. La pileta está desde 1930 y no conoce el ducto".

Antecedentes en la pileta del Jockey

La madre de Facundo indicó que existen "bastantes casos anteriores" de inconvenientes en la misma pileta del club: "Esto ya pasó con un niño y con un adulto. Se escribieron notas a las autoridades", sostuvo.

"Consideramos que las autoridades tienen un grado de responsabilidad porque lo sabían. Cuando sabés que hay una trampa mortal, ¿no tomás especiales recaudos para que esa trampa mortal deje de serlo?", se preguntó Chena.

Acompañamiento de la comunidad

A su vez, la mujer resaltó el apoyo de los socios del club ya que la muerte de su hijo "es una cruz demasiado pesada para llevar solos", algo que contrasta con las respuestas institucionales.

Al respecto, comentó: "El acompañamiento y la respuesta de la sociedad ha sido contundente".

"Acá se murió un chico que estaba jugando y no se murió por un accidente, se murió por, como dice la carátula, un homicidio culposo. Es el caso más grave de la historia del club", señaló Chena, para concluir: "El Jockey, como cualquier otro club, es una comunidad y acá hay una herida abierta en la comunidad. Algo se quebró en el club y solamente la Justicia podría ayudar a que esa herida empiece a cicatrizar".