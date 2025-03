Tormentas severas, un fenómeno climático con el que "habrá que aprender a convivir" en Rosario

Esta vez la caída de granizo fue elocuente y abundante, principalmente en la zona norte de la ciudad. Fueron casi 32 milímetros en apenas media hora, que superan los 29 milímetros registrados el pasado 23 de marzo. También se registraron intensos vientos en Casilda y Pujato, aunque expertos consultados por La Capital aclararon que "no se trató de la cola de un tornado" , puesto que no existe un evento tal sino una serie de "microrráfagas" capaces de generar daños más destructivos que un evento cinematográfico.

Respecto a este temporal de lluvia, ráfagas y granizo, el intendente Pablo Javkin apuntó: "Este es un fenómeno con el que vamos a convivir. Va a haber que acostumbrarse a eso. El clima es más tropical que hace 10 o 15 años". En este sentido remarcó que Rosario cuenta con un plan de adaptación para afrontar el cambio, con especies nativas y más bajas.

No existe una "cola de tornado"

En tanto, Balchunas aclaró respecto a una supuesta "cola de tornado". La especialista señaló que "el tornado no tiene una parte específica, de modo que lo que afectó a la región no fue un segmento de ese fenómeno, más allá de la velocidad e incidencia del viento".

En ese sentido, aclaró que "sí existen tormentas que pueden aparecer como fenómenos tornádicos producto de la misma nube cumulonimbus, que es generadora de tormentas eléctricas y eventos severos de vientos de donde pueden descender microrráfagas capaces de alcanzar 200 kilómetros y ser más destructivas que un tornado".

Granizo intenso

Balchunas también comentó que estas mismas tormentas se reorganizaron durante las primeras horas de este viernes, a partir del cambio de los valores de humedad, presión, rotación del viento y nuevo ingreso de aire frío para tomar mucha mayor intensidad y actividad eléctrica, como se pudo observar durante las primeras horas, que afectaron con copiosas precipitaciones y granizo en todo el cordón de Capitán Bermúdez, Roldán y zona norte de Rosario y Funes.

"Estas ráfagas, no solamente generaron complicaciones con la caída de agua inmediata (30 milímetros en media hora), sino que también afectaron la circulación por la gran cantidad de árboles caídos. Los avisos no son sólo por chaparrones intensos, sino por actividad eléctrica y granizo, que puede ser de diferentes tamaños debido a la intensidad del evento, la acumulación de energía y al tiempo que perdura esa tormenta, junto a otros factores. Por eso es importante darle importancia al aviso y tener la precaución de no circular para evitar exponerse y evitar inconvenientes", apuntó.

Arbolado

Respecto a la caída de grandes ramajes y árboles añosos, evaluó: “Lo que ocurre es que se atiende a la urgencia del casco urbano y lo que se hace es la mejoría de lo que está dentro del ejido principal para evitar accidentes. Muchas veces se postergan los árboles en espacios abiertos como parques y zonas cercanas al Monumento o a la costa. Es justamente donde los ejemplares padecieron la sequía, la exposición y las lluvias continuas de estos últimos meses que al debilitamiento y posterior caída, producto de los vientos horizontales que ocurrieron en estas últimas tormentas”.

Incidencias de la tormenta

El secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos del municipio, Gonzalo Ratner, precisó que "hubo mucho trabajo porque la mayoría de los reportes son por caída de árboles de porte muy grande". No obstante, indicó que, si bien durante el transcurso de este viernes había cesado el alerta, anticipó que durante el domingo la región volverá a experimentar "un período de tormentas acompañado de un descenso de temperatura, por eso siempre hay que prestar atención a los alertas meteorológicos".

Hasta la tarde de este viernes, la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos había recepcionado 401 reclamos, de las cuales 256 tuvieron que ver con arbolado (125 árboles y 88 ramas). De ese reporte, 66 corresponden al sur, 57 al noroeste, 45 al sudoeste, 44 en el centro, 22 en el oeste e igual cantidad en el norte.

De esa cantidad, 125 fueron caídas de ejemplares, 58 ramas caídas, 43 árboles con riesgo de caída y 30 ramas por al borde de caer. En tanto, precisaron que 86 cayeron sobre la calzada, 50 sobre cables, 48 en viviendas, 30 sobre veredas, 15 sobre vehículos y otros 27 que no registraron incidencias mayores.

En tanto, hubo 101 reportes por columnas y cables: 42 columnas a punto de caer y 16 caídas, 29 cables cortados o colgando, 10 columnas y cables electrificados y 4 cables sin tensar. De eso se desprende que 30 se precipitaron sobre veredas, 25 sobre calles, 13 en viviendas, 7 sobre cables y uno sobre vehículo.

También se registraron 35 anegamientos, de los cuales la mayor parte ocurrió en el distrito centro de Rosario (20), mientras que en los otros distritos de la ciudad fueron en menor medida.

La tormenta en la región: Casilda y Pujato, las más afectadas

Las intensas lluvias castigaron a todo el sur santafesino, con mayor incidencia en Casilda y Pujato, donde se registraron fuertes vientos. En esas localidades, las autoridades suspendieron el suministro eléctrico de forma preventiva y el dictado de clases para preservar la integridad de la comunidad educativa.

En ese marco, el secretario de Protección Civil de la Provincia Marcos Escajadillo y el subsecretario Daniel Basile, brindaron precisiones sobre la situación a diversas ciudades del sur de la provincia afectadas por el temporal de este jueves a la tarde. Se registraron fuertes vientos, sobre todo en Casilda y Pujato, donde se cortó el servicio eléctrico de manera preventiva y fueron suspendidas las clases hasta que todo vuelva a la normalidad.

"Se decidió que en Pujato, una de las localidades más afectadas, y en algunos sectores de Casilda, se cortara el suministro eléctrico para garantizar la seguridad de los vecinos. Y en la medida que las condiciones climáticas lo permitan, las cuadrillas estárán trabajando en conjunto bomberos voluntarios, empleados comunales o municipales en el trozado de las ramas, árboles para recuperar el tránsito; también los efectores de salud, para garantizar con grupos electrógenos que no se pierdan las vacunas. Y si tenían internación, que tengan la atención correspondiente”, señaló Escajadillo.

Escajadillo también confirmó que en Casilda hubo 15 personas evacuadas y hay otras que no se quisieron evacuar. En Fray Luis Beltrán y San Lorenzo y en otras zonas rurales también hubo voladuras de techos.

Otras localidades

Por su parte, Basile sumó a las localidades afectadas por el fuerte viento del jueves por la tarde a Arequito, Arteaga y Acebal y dijo que durante la mañana del viernes cayó una “fuerte pedrada en Funes y Roldán”.

Asimismo, explicó que estaba monitoreando de forma permanente la evolución de la tormenta. "Estamos trabajando de manera coordinada con el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT), adicional al Servicio Meteorológico Nacional. Pedimos datos e información, nos lo pasan siempre. Esto es parte del cambio de clima que estamos viviendo", comentó.

Asimismo, confirmaron que todas las áreas de la provincia se encontraban trabajando al respecto y que "después de hacer una evaluación, tanto en Casilda y Pujato, se decidió que no se dictaran clases en el día de hoy, trabajando en los establecimientos escolares para que los alumnos no tengan ningún inconveniente cuando retomen las clases".

Así las cosas, el alerta cesó sobre Rosario, pero está previsto un alerta amarillo para una pequeña porción del suroeste santafesino hacia el domingo, según publicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).