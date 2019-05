Taxistas amenazan con paros nocturnos si no hay aumento

Las entidades que agrupan a los dueños de licencias de taxi amenazan con cortar el servicio nocturno si en el Concejo Municipal no prospera el pedido de aumento del 30 por ciento en la tarifa. Los choferes esperan que la situación se destrabe el jueves, cuando vuelvan a reunirse los ediles que integran la comisión de Servicios Públicos. De acuerdo al último estudio de costos realizado por el Ente de la Movilidad, el precio de los viajes está desfasado en más del 80 por ciento.

"El sistema no puede aguantar más", advirtió ayer el titular de la Asociación de Titulares de Taxistas Independiente (Atti), Mario Cesca.

El dirigente señaló que la situación del servicio de taxis es "la de un enfermo terminal" y que el aumento del 30 por ciento propuesto "significaría una aspirina". Por eso, estimó que "los concejales no pueden demorar más su decisión".

El lunes pasado los taxistas llevaron su reclamo a la comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal. Los ediles los escucharon y propusieron pasar a un cuarto intermedio para estudiar el pedido. La reunión será entre hoy y mañana.

Cesca advirtió que los dueños de taxis están en comunicación constante con el sindicato y que "si esta semana no se resuelve el aumento, se tomará alguna medida como la suspensión del servicio nocturno", que evalúan "sería la alternativa que menos daño causaría a los usuarios, ya que hoy día prácticamente no existe porque no se suben pasajeros".

Desde la Cámara de Titulares de Licencias de Taxi (Catiltar), José Iantosca compartió el planteo. "Los concejales están discutiendo si nos dan un aumento desdoblado, o cómo, nosotros les decimos que si no nos dan un aumento no podemos circular más", advirtió.

El taxista repasó las subas en los costos que tuvo el servicio en el último año. "El mismo auto que costaba 200 mil pesos, hoy sale 700 mil, esa misma diferencia la tenemos en seguros y repuestos. El combustible representaba el 9 por ciento de la recaudación, ahora se lleva el 20 por ciento", enumeró.

Y concluyó que "si no nos dan un aumento o una ayuda es probable que el turno noche desaparezca".

La demanda de los taxistas generó posiciones diversas entre los concejales de la comisión de Servicios Públicos. "Estamos de acuerdo en que la tarifa requiere una modificación, por el alza que tuvieron los insumos y el GNC. Pero estamos discutiendo cómo se puede aplicar, si en un solo tramo o dividido, para no afectar al pasajero", resumió el presidente de la comisión, Pablo Javkin (Creo).

Desde el justicialismo, Eduardo Toniolli consideró "valorable" la actitud de las cámaras y el sindicato que "pidieron un aumento moderado", comparado con el desfasaje del estudio de costos.

De todas formas, recordó, que el Frente Progresista tiene mayoría en la comisión y se comprometió a presentar una contrapropuesta. "Estamos a la espera de esa alternativa, que puede ser un aumento desdoblado", apuntó y pidió también que el PRO se expida, ya que "en la situación crítica que vive el sistema de taxis, hay responsabilidad directa de las políticas nacionales. Si se aumenta demasiado la tarifa, no se suben más pasajeros. Pero si no se toca la tarifa, no sobrevive el sistema".

Desde Cambiemos advirtieron que el pedido de aumento del sector dejaría a la tarifa como la más cara del país. "Quedaríamos muy por arriba. Un 40 por ciento más que la ciudad de Buenos Aires, 44 por ciento arriba de Córdoba, 58 por ciento arriba de Salta y 66 más caro que en Mendoza", enumeró Renata Ghilotti, y apuntó que están analizando el funcionamiento del sistema en estas poblaciones.

"En otras ciudades, desde el municipio se trabaja en conjunto con el sector. Por ejemplo, en Buenos Aires el taxi paga 25 por ciento de patente, tienen también un sistema de probation para las multas y descuentos en la carga de GNC", enumeró.