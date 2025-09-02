Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo

El chofer fue atendido por el servicio de emergencias sanitarias municipal luego del siniestro vial que involucró a un ómnibus interurbano

El Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) confirmó este martes el choque de un taxi en pleno centro de la ciudad. De acuerdo al reporte preliminar, el conductor tuvo un problema de salud y embistió a un colectivo a pocas cuadras de la plaza Sarmiento.

El chofer fue la principal víctima del siniestro vial registrado en el inicio de la mañana sobre Corrientes al 1200 . Después de la colisión, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) fue a atenderlo en el marco de un operativo policial por la denuncia.

En primera instancia no trascendieron lesiones de pasajeros ni del colectivero involucrado en el episodio. Sin embargo, el ómnibus quedó detenido en el medio de la calle y el tránsito estuvo cortado durante más de media hora hasta que retiraron el taxi y terminó la asistencia al taxista.

El taxista que manejaba el Renault Logan perdió el control cuando dobló desde la calle 3 de Febrero. En ese momento chocó contra la parte trasera de un ómnibus interurbano que iba hacia Mendoza por Corrientes.

Choque Corrientes 3 Febrero 3 Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

El vehículo más pequeño cruzó casi toda la calzada y quedó detenido sobre la ciclovía. La trompa quedó destrozada por el impacto, mientras que el colectivo de América TA SRL sufrió daños menores a la altura del paragolpes posterior.

Mientras los médicos del Sies atendían al chofer, la policía y el personal municipal implementó un corte de tránsito en 3 de Febrero. Por esta medida se modificaron temporalmente los recorridos de siete líneas del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP): 103 129. La circulación en este sector se normalizó poco antes de las 10 de la mañana.

¿Dónde hay cortes de tránsito este martes?

Según reportes del Cior y Aguas Santafesinas SA (Assa), este martes comenzó con cortes de tránsito en los siguientes puntos de Rosario: